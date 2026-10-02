Gebze'den Adıyaman'a dayanışma köprüsü: 11 okulda öğrencilere yardım

haber özeti:

Gebze Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle yürütülen "Gebze’den Adıyaman’a Kardeş Eli" çalışması kapsamında Adıyaman'daki öğrencilere ayni yardımlar gönderiliyor. Proje, kentler arası dayanışmayı somut adımlarla güçlendirmeyi amaçlıyor.

destek ve hazırlık süreci:

Hazırlanan yardım malzemelerini yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, organizasyonun son durumuna ilişkin bilgi aldı. Yetkililer, yardımların belirlenen okullara düzenli ve koordineli biçimde ulaştırılması için detaylı planlamalar yaptıklarını ifade etti ve dağıtım sürecinin sahada takip edildiğini belirtti.

ulaştırma planı:

Çalışma kapsamında Adıyaman'ın 6 ilçesindeki 11 okul hedeflenmiş durumda. Hazırlanan ayni yardımların bu okullardaki öğrencilere ulaştırılması ve ihtiyaçlara katkı sunulması amaçlanıyor; lojistik ve dağıtım programı ise görevli birimlerce koordine ediliyor.

amaç ve mesaj:

Büyükgöz, çalışmaya ilişkin olarak şunları söyledi: "Gebze’mizin kardeşlik ve dayanışma anlayışını Adıyaman’daki evlatlarımıza ulaştırıyoruz. Hazırladığımız yardımlar çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Bu girişim, yerel dayanışmanın örneği olarak sunuluyor ve katkı veren kurumlar ile kişiler takdir ediliyor.

GEBZE BELEDİYESİ VE HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN "GEBZE'DEN ADIYAMAN'A KARDEŞ ELİ" ÇALIŞMASI KAPSAMINDA, ADIYAMAN'DAKİ ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ YARDIMLAR ULAŞTIRILACAK.