Gebze'den Halkalı'ya uzanacak ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu için 14 ekimde teklif süreci başlıyor

yavuz sultan selim köprüsü projesinde takvim:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi' kapsamındaki oturumda Gebze- Halkalı hattı kapsamında planlanan yeni demiryolu projesinin takvimini paylaştı. Bakan Uraloğlu, Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar uzanacak ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek olan 120 kilometrelik, çift hatlı demiryoluna ilişkin ilk tekliflerin 14 Ekim'de alınacağını belirtti.

Bakan, projenin maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu ve çalışmaların planlandığı şekilde sürmesi halinde projenin önümüzdeki yıl başlayacağını söyledi. Projenin, İstanbul'un boğaz geçiş kapasitelerini demiryolu yönünde güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

bölgesel koridorlar ve kalkınma yolu:

Uraloğlu, yakın coğrafyadaki krizlerin etkilerine karşın alternatif ulaşım koridorlarını güçlendirme gerekliliğine dikkat çekti. Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin olarak Uraloğlu, projenin Irak'ı kapsayan ilk etapta 1.200 kilometrelik hatla demiryolu ve sonrasında otoyol entegrasyonunu içerdiğini söyledi. Bakan, Irak hükümetiyle petrole karşılık hat yapımının Türk müteahhitlerine verilmesi yönünde anlaşma sağlandığını ve sürecin Irak meclisinden geçmesi halinde bu sene çalışmalara başlanabileceğini ifade etti.

Uraloğlu, Orta Koridor başta olmak üzere bölgesel bağlantılara da değindi ve Zengezur koridoru ile Bakü-Tiflis-Kars alternatifi üzerinde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında modern Hicaz Demiryolu projesi için mutabakat olduğunu, Türkiye tarafında eksik bulunmadığını ancak Ürdün ve Suriye tarafında tamamlanması gereken konular olduğunu söyledi.

altyapı, havalimanı ve demiryolu hedefleri:

Bakan Uraloğlu, otoyol yatırımlarının çevresinde organize sanayi bölgeleri oluştuğunu, Marmaray ile günlük 300 tren seferinde 600-700 bin yolcu taşındığını anlattı. Yap-işlet-devret projelerinde Türkiye'de büyüklü küçüklü 70'in üzerinde ulaştırma projesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu projelere bugüne kadar 51 milyar dolar harcandığını, bugün yapılsaydı bu tutarın 92 milyar dolar olacağını söyledi.

Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü'nde günlük ortalama 65 bin araç geçişi olduğunu, garanti rakamının 40 bin araç olduğunu ve yaz aylarında bu sayının 100 bine yaklaştığını ifade etti. Ayrıca 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2028'de başta olmak üzere diğerlerini de devralmış olacağız' diyerek köprü projelerinin işletme seyri hakkında bilgi verdi.

Demiryolu ağı hedeflerine değinen Bakan, Türkiye'nin 2053 vizyonunda 28.500 kilometre demiryolu ağına ulaşmayı ve ülkenin tamamını 48 saat içinde demiryollarıyla gezilebilir hale getirmeyi hedeflediğini söyledi. Demiryollarına karayollarından daha fazla ödenek ayrılmaya başlandığını kaydetti.

Yerli elektrikli tren projesiyle ilgili olarak Uraloğlu, yerli ve milli elektrikli trenin raylara indirildiğini, test çalışmalarının sürdüğünü ve testler sonucu ikinci set üretimine başlandığını; '250 kilometre test hızlarına çıkmış durumdayız' ifadelerini kullandı. Bakan, yılbaşı itibariyle seri üretime başlanacağını belirtti.

Havalimanı yatırımlarına ilişkin açıklamada ise Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı kapasite ve hedefleri paylaştı. Bugün 133 ülke ve 355-356 noktaya uçuş yapabilen bir ağ olduğunu, geçen yıl hedefin 84,5 milyon ve bu sene yaklaşık 87 milyon yolcu ile kapatılacağını söyledi. Hedefin yılda 200 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu belirten Uraloğlu, havalimanında şu anda 4 ana pistin açıldığını, yardımcılarla birlikte 6 pistli yapının bulunduğunu ve ileride iki ana pist ile bir yardımcı pist daha ilave edilerek toplam 9 pistli bir yapıya dönüşeceğini aktardı.

Uraloğlu ayrıca telekomünikasyon ve şehir içi ulaşım hakkında bilgi verdi: 45 milyon abonenin 5G'ye geçtiğini, iki yıl içinde ülke genelinde geçişin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul'da ise halihazırda yaklaşık 380-400 kilometre raylı sistem hattı bulunduğunu ve kentte 600 kilometre daha metro hattına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Son olarak savunma ve uydu çalışmalarına değinen Uraloğlu, Türksat 6A sürecinin 2013'ten beri devam ettiğini, Türksat 7A için kasım ayında sözleşme yapılarak üretime başlanacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı projesi için tarih verdi