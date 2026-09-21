Gece denetiminde Manisa'da 11 aranan yakalandı, 27 araç trafikten men edildi

denetimin kapsamı:

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması, kent genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 19 Eylül tarihinde 22.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Uygulamaya, 45 asayiş ve trafik timinde görevli toplam 159 personel katıldı.

sorgulama ve yakalananlar:

Ekipler tarafından yapılan kimlik kontrollerinde toplam 8 bin 673 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak gerekli yasal işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

trafik ve işyeri kontrolleri:

Trafik denetimlerinde 4 bin 572 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 67 araca idari para cezası uygulandı, 27 araç trafikten men edildi ve aranan 1 araç da yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından 26 iş yeri de kontrol edildi.

Yetkililer, planlı denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sunduğunu vurguladı. Uygulamanın, hem suçların önlenmesi hem de trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik koordineli çalışma örneği olduğu belirtildi.

MANİSA’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGESEL HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI KAPSAMINDA 8 BİN 673 ŞAHIS SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 11 KİŞİNİN YAKALANDI. DENETİMLERDE 4 BİN 572 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, 27 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.