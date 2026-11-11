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Gece denetimiyle Kdz. Ereğli sağlık hizmetleri yerinde incelendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile 112 istasyonlarında gece denetimleri yapıp saha hizmetlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gece denetimiyle Kdz. Ereğli sağlık hizmetleri yerinde incelendi

denetim ziyareti:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri (112) istasyonlarına yönelik ani gece denetimi ve ziyaretler gerçekleştirildi. Denetimlere Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün (İl Sağlık Müdürü), Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan (Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı) ve Dr. Bilal Cin (Sağlık Hizmetleri Başkanı) katıldı.

denetimde yapılan incelemeler:

Hastanede yapılan kontrollerde Acil Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi ve Yataklı Servisler ayrıntılı şekilde incelendi. Denetim ekibi, birimlerin işleyişini gözlemleyip, sağlık çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu ve tedavisi süren hasta ile hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

112 istasyonları ve saha değerlendirmesi:

Denetimlerin devamında ekipler, bölgedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret ederek ambulansların hizmet işleyişi ve tıbbi donanımlar hakkında bilgi aldı. Yerinde yapılan gözlemlerle, acil müdahale kapasitesi ve ekiplerin sahadaki hazırlığı değerlendirildi.

Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün denetimlerle ilgili olarak, periyodik aralıklarla il ve ilçelerde bu tür ziyaretlerin sürdürüleceğini vurguladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bizim için sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek önemli; bu kapsamda periyodik aralıklarla ziyaret ve denetimlerimizi devam ettireceğiz."

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİ VE İL AMBULANS...

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİ VE İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (112) İSTASYONLARINA YÖNELİK, ANİ GECE DENETİMİ VE ZİYARETLERDE BULUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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