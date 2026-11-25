25 Kasım etkinliği 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Uşak'ta düzenlenen bilgilendirme etkinliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik süresince vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri yürütüldü.

katılımcı kurumlar ve stantlar:

Etkinlikte stant açan kurumlar arasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uşak Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Yeşilay Şubesi, Kent Konseyi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yer aldı. Her stant, kurumun sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirici materyaller ve yönlendirme sağladı.

bilgilendirme, KADES ve farkındalık çalışmaları:

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantlarda öncelikle KADES uygulaması tanıtıldı ve acil durumlarda izlenecek yöntemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Diğer stantlarda ise kadına yönelik şiddetle mücadele yolları, kurumların sağladığı destek hizmetleri ve farkındalığı artırmaya yönelik materyaller paylaşıldı.

Etkinlik sırasında ziyaretçilere bilgilendirmenin yanı sıra toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla karanfil dağıtımı yapıldı. Ziyarete ayrıca Uşak Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu katıldı; Balcıoğlu meydanda kurulan stantları gezerek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan de hazır bulundu.

Program, yetkililer ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonlandırıldı. Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA UŞAK’TA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.