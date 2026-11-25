destek töreni il milli eğitim müdürlüğünde gerçekleşti:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun katkılarıyla düzenlenen yardım programı kapsamında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot desteği sağladı. Yardımın dağıtım töreni bu yıl Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayar, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

kapsam ve dağıtım:

2026 yılı çerçevesinde hazırlanan destek, Karabük merkezde bulunan 37 okulun yanı sıra ilçeler Eskipazar, Yenice ve Ovacıkta ihtiyaç tespiti yapılan öğrencileri kapsayacak şekilde planlandı. Toplamda 406 öğrenciye kışlık bot temin edildi ve hazırlanan botlar, ilgili okullara ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi. Dağıtım sürecinde okul yönetimleri ve öğretmenlerin koordinasyonu sağlandı.

yönetimden değerlendirme:

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayar, eğitime yapılan somut katkıların çocukların öğrenim koşullarını doğrudan iyileştirdiğini vurguladı. Ayar, çocukların kış şartlarını daha sağlıklı geçirebilmelerinin ortak sorumluluk olduğunu belirterek, destek için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş birliği ve koordinasyon için Nevzat Akbaş ile emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti. Tören, yerel paydaşların iş birliğiyle yürütülen bu tür uygulamaların eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığı mesajı ile son buldu.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE DÜNYA ODALAR FEDERASYONU BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATKILARIYLA KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO) TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KIŞLIK BOT DESTEĞİ SAĞLANDI.