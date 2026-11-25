Hemşehri İletişim Merkezi verileri:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya döneminde kurulan Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), kuruluşundan bu yana vatandaşlardan gelen taleplere hızlı yanıt vererek toplam 79 bin 212 talebi sonuçlandırdı. Sisteme kaydedilen ve yatırım ile çalışma programına aktarılan talepler ise 2 bin 746 olarak kayda geçti. Genel çözüm oranı yüzde 84 olarak gerçekleşirken, belediyenin temel görev alanlarında çok daha yüksek başarı oranları elde edildi.

hizmet bazlı çözüm oranları:

Vatandaşların en yoğun talep ilettiği alanlardan temizlik hizmetlerinde 20 bin 864 talep sonuçlandırılarak yüzde 98 çözüm oranı sağlandı. Su ve kanalizasyon hizmetlerinde 18 bin 343 talep çözüme kavuştu ve yüzde 96 oranı kaydedildi. Zabıta hizmetlerinde 8 bin 131 talep ile yüzde 93, şehir içi ulaşımda 3 bin 419 talep ile yüzde 90 ve veterinerlik hizmetlerinde 9 bin 465 talep ile yüzde 88 çözüm oranı elde edildi.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürüten fen işleri biriminde 5 bin 853, park ve bahçeler biriminde ise 1.405 talep sonuçlandırıldı. Bu dağılım, HİM üzerinden gelen taleplerin önceliklendirilmesi ve saha ekiplerinin koordinasyonuyla kısa sürede çözüme ulaşmasının somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Özkan Çetinkaya Hemşehri İletişim Merkezi'nin vatandaş odaklı yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Çetinkaya, Göreve gelirken tek bir söz verdik; Karabük’te hiçbir vatandaşımızın sesi cevapsız, hiçbir talebi sahipsiz kalmayacak dedik. Hemşehri İletişim Merkezi’ni bu vizyonun kalbi olarak inşa ettik. Bizim belediyecilik anlayışımızda makam odalarından şehir yönetmek yok; sokağın sesini duyan, vatandaşının derdiyle dertlenen ve sorunlara anında neşter vuran bir yönetim var. Bugün 80 bine yakın sorunu çözüme kavuşturmuş olmak, temel hizmetlerde yüzde 98’lere varan başarı oranlarını yakalamak, ekibimizin gece gündüz demeden sahada olduğunun en somut kanıtıdır. Vatandaşımızın bize ilettiği her bir talep, bizim için bir talimattır. Karabük’ü ortak akılla, hemşehrilerimizin doğrudan katılımıyla geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz dedi.

HİM uygulaması, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırırken taleplerin izlenebilirliğini artırıyor ve hangi alanlarda daha fazla kaynak gerektiğini hızlı biçimde gösteriyor. Belediye yönetimi, elde edilen veriler ışığında hizmet önceliklerini belirlemeye ve sahadaki aksiyonları hızlandırmaya devam edeceklerini belirtiyor.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN HAYATA GEÇİRDİĞİ HEMŞEHRİ İLETİŞİM MERKEZİ (HİM), BUGÜNE KADAR 79 BİN 212 TALEBİ SONUÇLANDIRIRKEN TEMEL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNDE YÜZDE 98’E VARAN ÇÖZÜM ORANINA ULAŞTI.