Gece müdahalesi olmadan mücadele devam ediyor: Aksu'da kara ekipleri alevlerle savaşıyor

Antalya'da alevlerle karadan mücadele sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava desteğinin kesilmesi, çalışmaların yalnızca kara ekipleriyle sürmesine yol açtı ve alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Müdahale gücü ve gece operasyonu:

Yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışma sırasında, yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin neden olduğu spot yangınlar çıkması ekiplerin işini güçleştirdi. Havanın kararmasıyla birlikte operasyon, 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve toplam 610 teknik personel ve yangın işçisi ile kara müdahalesine dönüştü.

Alevlerin yayılımı ve yerleşim tedbirleri:

Yangın, Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçradı. Alev ve dumanlar gökyüzüne yükselerek Manavgat'tan dahi görülürken, zaman zaman siyah duman bulutu yer yer kızıl alevlere dönerek gökyüzünde kırmızı bir görüntü oluşturdu. Bazı bölgelerde tedbir amaçlı yerleşim alanlarının boşaltıldığı bildirildi; jandarma ve polis ekipleri tehlikeli noktalara giriş çıkışları kapattı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve Antalya merkez Kepez ilçesine kadar ulaştığını belirtti: "Kepez Kızıllı bölgesine kadar uzandı, hava karardığı için havadan müdahale yok, Yeşilkaraman ve Karaöz’de tedbir amaçlı boşaltılan evler var."

Kara ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü cansiperane çalışma, alevlerin önünün kesilebilmesi için kritik önemde. Yetkililer, vatandaşları tehlikeli bölgelere yaklaşmamaları ve resmi talimatlara uymaları konusunda uyarıyor.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE RÜZGAR SEBEBİYLE HIZLA YAYILAN YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDERKEN HAVANIN KARARMASI SEBEBİYLE HAVA DESTEĞİ OLMADAN YAPILAN ÇALIŞMA ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR