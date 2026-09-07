Sinop'ta Muratlı mevkisinde araçlar su kanalına devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Sinop'ta Muratlı mevkisinde trafik kazası

Kazanın Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 06 LKP 07 plakalı otomobili M.T. yönetirken karşı yönden gelen 55 AVR 190 plakalı hafif ticari aracı E.E. idare ediyordu. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

kaza ve araçların durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluştu ve her iki araç da su kanalına yuvarlandı. Olay yerindeki görgü tanıkları, kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını aktardı. Kazaya karışan kişiler araçlarda sıkıştı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

müdahale, yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boyabat ve Saraydüzü belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan yaralılar bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Z.T. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan üç kişi olmak üzere toplam 5 yaralı vardı; yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.T.'nin cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI.