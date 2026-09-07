Alanyaspor'da Pereira: iyi başladık, oyundan düştük fakat Rize etkili pozisyon bulamadı

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Joao Pereira düzenlenen basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi.

ilk 10 dakikalık iyi başlangıç:

Pereira, maçın başlangıcına dair olarak "Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim." ifadelerini kullandı. Bu bölümde Alanyaspor'un tempolu ve organize bir oyun sergilediği, köşe vuruşundan gelen bir fırsat yakalandığı vurgulandı.

oyundan düşüş ve rakibin pozisyon üretimi:

Teknik direktör, maçın ilerleyen bölümlerinde yaşanan performans düşüşünü şu sözlerle anlattı: "Sonrasında bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık, baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde."

Pereira buna rağmen rakibin tehlike yaratma kapasitesinin sınırlı kaldığını belirterek, "Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var, onu da Lima uzaklaştırdı." dedi. Teknik heyet için maçta görülen tempo kaybı ve top kayıpları, sonraki çalışmalarda öncelikli düzeltilmesi gereken noktalar olarak öne çıkıyor.

ALANYASPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ JOAO PEREİRA “OYUNDAN DÜŞTÜK, BUNA RAĞMEN RİZE ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETEMEDİ” DEDİ