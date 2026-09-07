mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi

operasyonun koordinasyonu ve hedefi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaptığı değerlendirilen şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

operasyon ve ele geçen malzemeler:

Yapılan çalışma kapsamında, Ömür T. K.'nin kullanımında olduğu değerlendirilen Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi'ndeki bir adreste bulunan depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 120 koli içerisinde yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 50 varil içerisinde toplam 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

şüpheli geçmişi ve soruşturmanın seyri:

Olayla bağlantılı şüphelinin suç geçmişinde hırsızlık, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlar olmak üzere toplam 11 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri soruşturmayı derinleştirerek üretim ve dağıtım zincirine yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Bulunan miktarın, iddia edildiği gibi ticaret ve üretime dönük organize bir faaliyete işaret etmesi nedeniyle kolluk kuvvetleri delil toplama, sevkiyat kayıtları ve olası bağlantıların tespiti üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE ÜRETİMİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR DEPODA YAKLAŞIK 6 MİLYON BOŞ KAPSÜL İLE 1 TON 250 KİLOGRAM SENTETİK UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.