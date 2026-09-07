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Konya'da aynı gün iki ilçede anız yangını paniğe yol açtı

Beyşehir ve Hüyük'te aynı gün çıkan anız yangınları, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı; itfaiye ve belediye araçları ile iş makinesi müdahale ederek söndürdü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:08

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da aynı gün iki ilçede anız yangını paniğe yol açtı

Konya'da anız yangınlarına müdahale:

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde aynı gün birkaç noktada anız yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede panik yaşandı. Yerel ekipler hızla sevk edilerek yangınlara müdahale etti.

Hüyük'te yangının seyri:

Hüyük ilçesi Yelten mevkisindeki tarlalarda gündüz saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgârın etkisiyle büyüdü. Alevler bir samanlık alana ulaşırken çevredeki ev ve ahır büyük tehlike atlattı. Olay yerine Beyşehir ve Hüyük itfaiye ekipleri yönlendirildi; belediyelere ait arazöz ve su takviye tankerleri ile bir iş makinesi de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Beyşehir'deki eşzamanlı yangınlar:

Beyşehir ilçesinde birbirine komşu beş farklı mahallede aynı anda anız yangınları çıktı. İhbarların ardından ekipler bölgelere sevk edilirken, rüzgâr nedeniyle yangınlar geniş alanlara yayıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki ilçede yürütülen müdahale sonucunda yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgedeki ekiplerin çalışmaları devam etti.

KONYA’NIN BEYŞEHİR VE HÜYÜK İLÇELERİNDE AYNI GÜN YAŞANAN ANIZ YANGINLARI PANİĞE NEDEN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR VE HÜYÜK İLÇELERİNDE AYNI GÜN YAŞANAN ANIZ YANGINLARI PANİĞE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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