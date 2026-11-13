Gece soğukları Yüksekova'da araç camlarını buzla ördü

Yüksekova'da soğuk hava günlük yaşamı etkiledi:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece boyunca hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan sürücüler, görüşü engelleyen buz tabakasını temizlemek için zaman harcadı ve araçlarını kullanıma hazırladı.

sürücülere dikkat uyarısı:

Yetkililer ve yerel kaynaklar, sürücülere araç camlarını ve aynalarını kontrol etmeleri ve görüş mesafesi yeterli hâle gelmeden hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Buzun temizlenmesi sırasında araç üzerinde oluşabilecek çiziklerin ve donmuş kilitlerin de dikkate alınması gerektiği belirtildi.

önümüzdeki günlerde hava beklentisi:

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülere yola çıkmadan önce hazırlık yapmaları, gerekli temizliği ve kontrolleri tamamlamaları tavsiye edildi. İlçede günlük yaşamda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

ARAÇLARINI KULLANMAK İÇİN SABAH SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKAN SÜRÜCÜLER, GÖRÜŞ ALANINI KAPATAN BUZU TEMİZLEYEREK ARAÇLARINI KULLANIMA HAZIRLADI.