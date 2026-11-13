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Hayrabolu'da rüzgar hayatı aksattı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saatte 60-90 km hızla esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi; yetkililer çatı, tabela ve yüksek alanlar için uyardı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Hayrabolu'da rüzgar hayatı aksattı

Hayrabolu'da kuvvetli rüzgar günlük yaşamı etkiledi:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı noktalarında kuvvetli esinti sonucunda ağaçlar devrildi ve bu durum mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Yerel ekipler, olası can ve mal kaybını önlemek için kısa sürede müdahaleye başladı.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıda Tekirdağ genelinde rüzgarın saatte 60 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiğini bildirdi. Uyarıda ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda dikkatli olunması istendi.

yetkililerden tedbir çağrısı:

İlçe yöneticileri ve ilgili birimler, kuvvetli rüzgar sürerken vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Özellikle ağaçların, elektrik direklerinin, reklam tabelalarının ve çatıların yakınında durulmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ekipler risk taşıyan bölgelerde kontrollerini yoğunlaştırdı ve olası hasar tespitleri için hazırlık yapıldığını açıkladı.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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