Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi

Aydın Gençlik Merkezi ile ADÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Terziler İlkokulu öğrencilerine doğayı ve yaban hayatını daha yakından tanıma imkânı sundu. Programın temel amacı, çocuklarda doğa ve yaban hayatının korunması bilincini güçlendirmekti.

Etkinlikte neler yapıldı:

Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve yüz boyama aktiviteleriyle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Bilgilendirme bölümünde doğanın ve yaban hayatının korunmasının önemi üzerinde duruldu. Öğrenciler ayrıca fotokapan cihazını yakından görme fırsatı buldu; cihazın ne işe yaradığı ve doğada nasıl kullanıldığı katılımcılara anlatıldı.

Amaç ve kazanımlar:

Program, miniklere doğadaki canlılara saygı ve koruma bilinci aşılamayı hedefledi. Katılım gösteren çocuklar, fotokapan tanıtımı sayesinde yaban hayatının gözlemlenmesi ve korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli unsurları bir arada sunarak okul ortamında çevre bilincini güçlendirmeye katkı sağladı.

Organizatörler, benzer eğitimlerin sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekerek okullarda uygulanan bu tür etkinliklerin çocukların doğa ile kurduğu bağı kuvvetlendirdiğini belirtti.

AYDIN GENÇLİK MERKEZİ VE ADÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, TERZİLER İLKOKULU’NDA DÜZENLEDİKLERİ ETKİNLİKTE MİNİKLERE FOTOKAPAN CİHAZINI TANITARAK YABAN HAYATININ GÖZLEMLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ.