Meram, lezzet ve tarih köprüsüyle İstanbul'da

Meram'ın tanıtımı İstanbul'da:

Konya İl Tanıtım Günleri, 12-15 Kasım tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte yer alan Meram Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve belediyecilik hizmetlerini ziyaretçilere aktarıyor. Meram standı, İstanbul'da yaşayan Konyalılar ile etkinliğe katılan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Açılış ve program:

Açılış programı İstiklal Marşı ile başladı; semazen gösterisi, mehteran konseri ve halk oyunları etkinliğe renk kattı. Açılışa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Meram standı ve yöresel sunumlar:

Organizasyonda Konya'nın 31 ilçesinden kurum ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri yer alıyor. Etkinlikte ziyaretçilere etli ekmek, bamya çorbası, yağ somunu, Mevlana şekeri ve diğer yöresel lezzetler sunuldu. Meram Belediyesi yetkilileri, ilçenin doğal alanları, tarihî mirası ve yürütülen hizmetlere dair bilgi veriyor; stant, Meram'ı yakından tanımak isteyenler için bir merkez haline geldi.

Yetkililerden mesajlar:

Konya Valisi İbrahim Akın, konuşmasında Konya'nın "asırlardır farklı kültürleri buluşturan köklü bir medeniyetin hafızası" olduğunu belirtti ve şehrin kültürel zenginliğini ekonomik gelişmişlikle birleştirdiğine dikkat çekti. Tarımsal üretim, sanayi ve girişimcilikte Konya'nın ülke ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise İstanbul'da yaşayan Konyalıların memleket bağlarını korumasının önemine değinerek hemşehrilik duygusunun yeni nesillere aktarılmasını istedi. Bakan Çiftçi, şehrin güvenliği ve ülke hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalara da işaret etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinlikte yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Aslında Konya’daymışız gibi hissediyoruz. Lezzetleriyle, kültürüyle Konya burada" dedi ve etkinliğin hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini, çocuklara memleket kültürünü tanıtma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konya Tanıtım Günleri, şehrin doğal ve kültürel değerlerinin İstanbul'da geniş bir izleyiciyle buluştuğu bir platform sunuyor; Meram standı da bu tanıtımın öne çıkan noktalarından biri olmaya devam ediyor.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE DÜZENLENEN ‘KONYA TANITIM GÜNLERİ'NDE YERİNİ ALAN KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ, İLÇENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ, KÖKLÜ TARİHİNİ, KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ VE BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURUYOR.