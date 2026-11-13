Sitelerde uygulamalı afet eğitimi ve karekodlu bilgi kartları uygulaması

Nilüfer Belediyesi'nin site odaklı afet çalışması

Nilüfer Belediyesi, 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü ile 1999 Düzce Depremi’nin 27. yılı anısına, apartman ve site yönetimleri ile birlikte yerinde bilgilendirme projesi başlattı. Amaç, deprem, yangın ve su baskını gibi acil durumlara karşı binalarda risklerin önceden tespit edilmesi ve site çalışanları ile kat sakinlerinin acil durumda yapacaklarını bilmesinin sağlanması olarak açıklandı.

Uygulamanın içeriği:

Projenin ilk uygulaması, site yönetiminin talebiyle Barış Mahallesindeki bir sitede gerçekleştirildi. Ekipler; site yöneticileri, güvenlik personeli, bina görevlileri ve kat sakinleriyle bir araya gelerek acil durum davranış biçimleri, ilk müdahale yöntemleri, tahliye yolları ve tahliye sırasında bina sakinlerine refakat edilmesi konularında uygulamalı bilgiler verdi.

Çalışma kapsamında bloklarda dolaşan ekipler, kat koridorları ve kaçış yollarını tespit edip site yönetimiyle tespitlerini paylaştı. Apartman içlerine ve asansörlere, deprem, yangın ve su baskınına ilişkin temel bilgilerin, afet toplanma alanlarının ve önerilen davranışların yer aldığı Afet Bilgi Kartları ile karekod uygulaması asıldı.

Neden yerinde eğitim önemli?:

Nilüfer Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Erdinç Çamkerten, 1999 Düzce Depremi'ndeki kayıpların ve yaralanmaların büyük ölçüde hazırlıksızlık ve panikten kaynaklandığını hatırlatarak projenin gerekçesini özetledi. Çamkerten, "Acil bir durumda tehlikeyi ilk görenler genellikle sitenin güvenlik görevlileri ve çalışanları oluyor. Görevli arkadaşlarımız tehlike anında nasıl müdahale edeceklerini, tahliye koridorlarını nasıl açık tutacaklarını ve bina sakinlerine nasıl refakat edeceklerini bilirse çok daha sağlıklı bir tahliye gerçekleştirebiliriz" diyerek yerinde eğitimin önemine vurgu yaptı.

Çamkerten ayrıca günlük kullanım alanlarında dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı: bina girişleri, koridorlar ve yangın merdivenlerindeki kaçış yollarının açık tutulması; sarsıntı anında acil çıkış kapılarını sıkıştırabilecek eşyaların kapı arkasına konulmaması; katlardaki ayakkabılık ve benzeri eşyaların geçişi engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerekliliği öne çıkarıldı.

Uygulama ve dönüşler:

Ekiplerin tespit ve önerileri site yönetimine iletilirken, kat sakinlerine deprem öncesinde alınacak önlemler ve afet anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Apartman sakinleri uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek çalışmanın mahalle ve diğer sitelere yaygınlaştırılmasını talep ettiler.

Nilüfer Belediyesi'nin uygulaması, site bazında risk yönetimini güçlendirmeyi, ilk müdahale becerilerini artırmayı ve sakinlerin olası acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 12 KASIM AFETLERE HAZIRLIK GÜNÜ VE DÜZCE DEPREMİ’NİN 27’NCİ YIL DÖNÜMÜNDE YENİ BİR PROJE BAŞLATTI. SİTE YÖNETİMLERİ, ÇALIŞANLAR VE BİNA SAKİNLERİNE ACİL DURUM VE TAHLİYE YÖNTEMLERİNİN ANLATILDIĞI ÇALIŞMADA, ASANSÖRLERE DE KAREKODLU AFET BİLGİ KARTLARI ASILDI.