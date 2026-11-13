Esendere belediyesinden anne adaylarına tek seferlik 10 bin TL destek

projenin amacı:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere Belde Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonuyla bölgedeki anne adaylarına yönelik yeni bir destek paketi açıkladı. Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller adıyla hayata geçirilen girişim kapsamında, belde sınırlarında ikamet eden tüm hamilelere bir defaya mahsus 10 bin TL tutarında beslenme desteği verilecek.

Belediye yetkilileri, projenin temel hedefini gebelik sürecindeki anne adaylarının dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunmak ve aile bütçelerine ekonomik destek sağlamak olarak özetliyor. Destek, hem anne hem de doğacak çocuğun uzun vadeli sağlık göstergelerini iyileştirmeye yönelik bir adım olarak tanımlanıyor.

başkanın açıklaması:

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, proje hakkında yaptığı açıklamada anne ve bebek sağlığını önceliklendirdiklerini vurguladı. Başkan Büyüksu, projenin Hakkâri genelinde bir ilk olduğunu belirterek, "Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller projesi kapsamında beldemizde ikamet eden tüm anne adaylarına sosyal belediyecilik anlayışıyla 10 bin TL beslenme desteği sunuyoruz" dedi.

Başkan Büyüksu, sözlerine "Hiçbir anne adayımız yalnız kalmayacak" ifadesini de ekleyerek desteğin hem maddi hem de psikolojik yakınlık anlamına geldiğini aktardı.

başvuru koşulları:

Bu destekten faydalanmak isteyen anne adaylarının, gebelik belgeleriyle birlikte Esendere Belediyesine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve belgelerin kabul koşulları belediye tarafından duyurulacak; başvuru sırasında belgelerin eksiksiz sunulması önem taşıyor.

Belediyenin açıkladığı uygulama, bölgedeki ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda aile bütçelerine doğrudan katkı sağlaması ve gebelik döneminde beslenme kalitesini artırması bakımından yerel düzeyde dikkat çeken bir sosyal yardım örneği olarak değerlendiriliyor.

ESENDERE BELDE BELEDİYE BAŞKANI DIRBAZ BÜYÜKSU