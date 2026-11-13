Dolar 50,3625 +0,16%
Euro 55,6787 +0,11%
Bist 11.924,96 +0,96%
Altın Gram 6.310,96 +0,32%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,18 +0,38%
--°

Esendere belediyesinden anne adaylarına tek seferlik 10 bin TL destek

Esendere Belde Belediyesi, 'Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller' projesiyle belde sınırlarında ikamet eden tüm anne adaylarına bir defalık 10 bin TL beslenme desteği sağlayacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:07

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esendere belediyesinden anne adaylarına tek seferlik 10 bin TL destek

projenin amacı:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere Belde Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonuyla bölgedeki anne adaylarına yönelik yeni bir destek paketi açıkladı. Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller adıyla hayata geçirilen girişim kapsamında, belde sınırlarında ikamet eden tüm hamilelere bir defaya mahsus 10 bin TL tutarında beslenme desteği verilecek.

Belediye yetkilileri, projenin temel hedefini gebelik sürecindeki anne adaylarının dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunmak ve aile bütçelerine ekonomik destek sağlamak olarak özetliyor. Destek, hem anne hem de doğacak çocuğun uzun vadeli sağlık göstergelerini iyileştirmeye yönelik bir adım olarak tanımlanıyor.

başkanın açıklaması:

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, proje hakkında yaptığı açıklamada anne ve bebek sağlığını önceliklendirdiklerini vurguladı. Başkan Büyüksu, projenin Hakkâri genelinde bir ilk olduğunu belirterek, "Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller projesi kapsamında beldemizde ikamet eden tüm anne adaylarına sosyal belediyecilik anlayışıyla 10 bin TL beslenme desteği sunuyoruz" dedi.

Başkan Büyüksu, sözlerine "Hiçbir anne adayımız yalnız kalmayacak" ifadesini de ekleyerek desteğin hem maddi hem de psikolojik yakınlık anlamına geldiğini aktardı.

başvuru koşulları:

Bu destekten faydalanmak isteyen anne adaylarının, gebelik belgeleriyle birlikte Esendere Belediyesine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve belgelerin kabul koşulları belediye tarafından duyurulacak; başvuru sırasında belgelerin eksiksiz sunulması önem taşıyor.

Belediyenin açıkladığı uygulama, bölgedeki ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda aile bütçelerine doğrudan katkı sağlaması ve gebelik döneminde beslenme kalitesini artırması bakımından yerel düzeyde dikkat çeken bir sosyal yardım örneği olarak değerlendiriliyor.

ESENDERE BELDE BELEDİYE BAŞKANI DIRBAZ BÜYÜKSU

ESENDERE BELDE BELEDİYE BAŞKANI DIRBAZ BÜYÜKSU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir modelini COP31'e taşıdı: yerelden küresele sürdürülebilirlik deneyimi
images

Hızır Bey Yurdu'nda yangın güvenliği güçlendirildi: öğrenci ve personele eğitim...
images

Antalya EXPO yeşil alandaki camide cuma namazı yoğun katıldı
images

Kocaelili şoförler COP31'de devlet başkanlarının Togg'larını kullandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yıldız Holding kadın üreticilerin güçlenmesi için 2030 taahhütlerini COP31'de duyurdu

Eskişehir modelini COP31'e taşıdı: yerelden küresele sürdürülebilirlik deneyimi

Tekirdağ kıyılarında lodos deniz ulaşımını ve balıkçıları etkiledi

Kadifekale'ye yeni yaşam alanı: 30 Ağustos spor tesisi yükseliyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı