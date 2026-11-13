Mumcular'da Ateş Canbaz merkezi yenilenerek kadın, genç ve çocuklara hazırlandı

Mumcular Ateş Canbaz sosyal etkinlik ve yaşam merkezi yenilendi

Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular'da hizmete açılması planlanan Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, belediye bünyesindeki teknik birimlerin koordinasyonuyla yürütüldü ve merkezin kadınların, gençlerin ve çocukların kullanımına uygun hale getirilmesi hedeflendi.

yapılan çalışmalar:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler arasında çatı izolasyonu ve su giderlerinin yenilenmesi, tuvaletlerin bakım ve onarımlarının tamamlanması yer aldı. Elektrik altyapısındaki arızalar giderilerek sistemin güvenli çalışması sağlandı. Ayrıca merkezin ihtiyaçlarına yönelik özel dolaplar üretildi, kapı ve kilit sistemleri onarıldı.

İç mekân konforunu artırmak amacıyla binadaki klima tesisatının bakım ve onarımı yapıldı. Tadilat çalışmalarının ardından hem iç hem de dış cephe boyası uygulanarak mekânın kullanıma hazır hale gelmesi sağlandı.

kullanım amacı ve açılış:

Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi'nde bulunan tesis, yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. Merkezin, toplumun farklı kesimlerine açık etkinliklere ev sahipliği yaparak kadınların, gençlerin ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri tesisin kasım ayında açılmasının planlandığını belirtti ve merkezde düzenlenecek programlarla bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini vurguladı.

BODRUM'DA SOSYAL YAŞAM MERKEZİNE KAPSAMLI YENİLEME