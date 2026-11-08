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Gece yarısı Çubuk'ta ev yangını: dumandan etkilenenler merdivenle tahliye edildi

Çubuk’ta bir apartman dairesinde gece saat 03.00 civarında çıkan yangında dumandan etkilenenler itfaiye merdiveniyle tahliye edilip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı Çubuk'ta ev yangını: dumandan etkilenenler merdivenle tahliye edildi

Çubuk'ta evde çıkan yangın

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saçak Sokak'ta, gece saat 03.00 sıralarında bir apartman dairesinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ve tahliye:

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan çalışmalar sonucunda, yangın sırasında dumandan etkilenen ev sakinleri itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından müdahale edilerek daha sonra Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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