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Afyonkarahisar'da kontrolü kaybeden otomobil direği devirdi, tuğlalar üzerinde takla attı

Emirdağ'da 03 DF 545 plakalı Tofaş, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle direğe çarptı, kaldırımdaki tuğlalara çarparak takla attı; iki yaralı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da kontrolü kaybeden otomobil direği devirdi, tuğlalar üzerinde takla attı

kaza anı güvenlik kamerasında:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Emirbaba Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 03 DF 545 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak inşaat önündeki tuğlalara çarptı ve takla atarak ters dönmüş şekilde durdu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Güvenlik kameralarında araç hareketinin hızla kontrolden çıkması, direğe çarpma anı ve ardından tuğla yığını üzerinde araç taklaları net şekilde görülüyor. Görüntülerde ayrıca kazada yaralananların kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları ve çevredeki vatandaşların ile sağlık ekiplerinin kısa sürede bölgeye yöneldiği de yer alıyor.

yaralananlar ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili çalışma başlattı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRİP ARDINDAN KALDIRIMDAKİ...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRİP ARDINDAN KALDIRIMDAKİ TUĞLALARA ÇARPARAK TAKLA ATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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