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Samsun'da gece yarısı kaza: alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı

Samsun Çarşamba'da 1.37 promil alkollü sürücünün refüjü aşıp karşı şeride geçtiği kazada SUV ile çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da gece yarısı kaza: alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı

kaza detayları:

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Samsun-Ordu kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Ş. (21) idaresindeki 55 AVF 431 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu esnada Samsun’dan Çarşamba istikametine giden Duriye Özkurt (44) yönetimindeki 06 CCC 279 plakalı SUV tipi araçla çarpışma yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ters dönüp takla atarken, aracın motoru yerinden koparak karşı şeride fırladı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ş. ile diğer aracın sürücüsü Duriye Özkurt, Musa Özkurt (40) ve Yiğit Erol Özkurt (8) olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

soruşturma ve tespitler:

Samsun ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yeri ve araç hasarına ilişkin gerekli tespitler yapılıyor.

Alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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