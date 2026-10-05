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Gece yarısı kavşağında çarpışma kamerada: üç kişi yaralandı

Karaman'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu üç kişi yaralandı; iki kişinin durumu ağır, kaza anı güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı kavşağında çarpışma kamerada: üç kişi yaralandı

kazanın gelişimi:

Gece saat 22.30 civarında Karaman Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta otomobil ile panelvan çarpıştı. Sürücüsü İsa İ. (26) olan 06 CCE 023 plakalı Citroen marka otomobil ile sürücüsü Ahmet U. (27) yönetimindeki 33 AAC 424 plakalı panelvanın kavşakta çarpıştığı bildirildi.

Çarpışmanın şiddetiyle panelvan içindeki Ali K. (24) yola savrulurken, otomobil kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı ve durabildi.

yaralananlar ve tedavi:

Kazada otomobil ve panelvan sürücüleri ile panelvanda bulunan Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Panelvan sürücüsü Ahmet U. ile araçtaki Ali K.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı mahalledeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde iki aracın kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİL İLE PANELVAN ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU 2&#039;Sİ AĞIR 3 KİŞİ...

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE PANELVAN ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU 2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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