Kaza yerinde yaşananlar:

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerindeki otogar kavşağı alt geçit çıkışında saat 21.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü M.Ç.'nin yaptığı 70 AC 550 plakalı minibüs, yola aniden çıkan Erkan Yıldırım (24)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldırım yola savrularak ağır yaralandı.

Tedavi ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve işlemler:

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

OLAY YERİ