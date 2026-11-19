Antakya'da ana arterler göle döndü:

Hatay'da Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısıyla başlayan fırtına ve şiddetli yağış, gece saatlerinden itibaren Antakya'da etkili oldu. Günün ağarmasıyla birlikte Habibi Neccar kavşağından Dericiler kavşağı mevkiine kadar uzanan yollar adeta göle döndü.

Yollarda su birikintilerinin bazı noktalarda 1 buçuk metreyi geçtiği gözlendi; birçok otomobil ve kamyonet suya gömülürken, araç içinde ve dışındaki vatandaşlar mahsur kaldı.

mahsur kalanlar nasıl kurtarıldı:

Suya gömülen araçlarda bulunan vatandaşlar çevredekilerin desteğiyle ve bölgeye sevk edilen iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Kamyonette sığınan iki kişi dakikalarca kurtarılmayı bekledi; çevredekiler ve operatörün müdahalesiyle merdiven kullanılarak tahliyeleri sağlandı.

Kamyonette ve otomobilde mahsur kalan vatandaşlardan Yusuf Ürek, aracının suya gömüldüğünü anlatarak şunları söyledi: "Suda mahsur kaldım, arabanın içi su dolu. Rabbim razı olsun arkadaşlar geldi, beni araçla çektiler. Şimdi merdivenle kurtarıldım. Koltuklara varana kadar su, teyp gitti".

ulaşımda aksamalar ve beklenen gelişmeler:

Yağışla birlikte işe gitmek isteyen sürücüler sabah saatlerinde metrelerce araç kuyruğu oluşturdu; ana arterlerde trafik yoğunluğu devam etti. Yetkililer bölgedeki ulaşımın kısa süreli aksamalar yaşayabileceğini ve yağışın gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Vatandaşlara ani su basmalarına karşı tedbirli olmaları, derin su birikintilerine girmemeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları uyarısında bulunuldu.

Şiddetli yağışla göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar iş makinası yardımıyla kurtarıldı