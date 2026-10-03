Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Geceyi aydınlatan alevler: Gölhisar'da çatı yangını büyük hasar bıraktı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece çıkan çatı yangını, itfaiye ve ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; çatı katında ağır maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Geceyi aydınlatan alevler: Gölhisar'da çatı yangını büyük hasar bıraktı

yangın ve müdahale:

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece saatlerinde, Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatının büyük bölümünü saran alevlere uzun süre müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü, olay yerinde soğutma çalışmaları devam etti.

hasarın boyutu ve soruşturma:

Söndürülen yangın nedeniyle çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartmanın diğer katlarında yangından etkilenen bölgeler kontrol edilirken, can kaybı veya yaralanma yönünde resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın kesin nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE 3 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE 3 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA ÇATI KATINDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabah Çaydurt’ta tır dorsesi alev aldı
images

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hakimlikte savunmasında ses kaydını fark etmediğini...
images

Gece boyunca süren asker eğlencesi Selahiye'de mahalleyi rahatsız etti
images

Kurtun gece ziyareti: Çivril'de bir koyun telef oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi