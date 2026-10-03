Geceyi aydınlatan alevler: Gölhisar'da çatı yangını büyük hasar bıraktı

yangın ve müdahale:

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece saatlerinde, Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatının büyük bölümünü saran alevlere uzun süre müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü, olay yerinde soğutma çalışmaları devam etti.

hasarın boyutu ve soruşturma:

Söndürülen yangın nedeniyle çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartmanın diğer katlarında yangından etkilenen bölgeler kontrol edilirken, can kaybı veya yaralanma yönünde resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın kesin nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE 3 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA ÇATI KATINDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.