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İğdır kutlamasında Mustafa Ceceli konseri malatya şehit haberiyle durduruldu

İğdır’da 106. kurtuluş yıldönümü etkinliğinde Mustafa Ceceli konseri, Malatya'daki helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinin ardından valinin kararıyla durduruldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 01:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İğdır kutlamasında Mustafa Ceceli konseri malatya şehit haberiyle durduruldu

İğdır kutlamasında Mustafa Ceceli konseri malatya şehit haberiyle durduruldu

İğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Kazım Karabekir Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne alan Mustafa Ceceli konseri, Malatya’dan gelen acı haber üzerine yarıda kesildi.

haber anı:

Konser sırasında Malatya’da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu bilgisinin alınmasının ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar sahneye çıkarak durumu halka bildirdi. Vali Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya’da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım." ifadelerini kullandı.

etkinliğin sonlandırılması:

Valinin açıklamasının ardından organizasyon sorumluları tarafından konserin devam etmeyeceği duyuruldu ve alanda çalan müzik yayını sonlandırıldı. Etkinlikte planlanan diğer kutlama programları da iptal edilerek tören sona erdirildi.

Olayla ilgili resmi makamlar ve yetkililerce yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda, Iğdır’daki program katılımcılara duyurularak düzenlemeler gerçekleştirildi.

IĞDIR&#039;DA MUSTAFA CECELİ KONSERİ ŞEHİT HABERİNİN ARDINDAN YARIDA KESİLDİ

IĞDIR'DA MUSTAFA CECELİ KONSERİ ŞEHİT HABERİNİN ARDINDAN YARIDA KESİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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