Dolar 50,2804 +0,10%
Euro 55,6670 -0,15%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.272,38 -0,13%
EUR/USD 1,1056 -0,31%
Brent Petrol 95,92 +0,10%
--°

Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da çocuklara kapsamlı eğitim

Bandırma Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programında öğrencilere beslenme, hijyen, ağız sağlığı ve acil durum eğitimi verildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 02:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da çocuklara kapsamlı eğitim

Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da kapsamlı eğitim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda gerçekleştirilen programla ilkokul öğrencilerine sağlık ve yaşam kültürü kazandırılmaya çalışıldı. Etkinliği Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü düzenledi.

Programın açılışı ve katılımcılar:

Program, okul müdürü Özlem Kolay'ın açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışın ardından öğrenciler müzik eşliğinde ısınma hareketleri ve sabah sporu etkinliklerine katıldı. Açılışta Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Osman İmren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ve şube müdürü Sercan Nayır de hazır bulundu.

Okul müdürü Özlem Kolay programla ilgili olarak, "Bilgiyle müzeyyen pırıl pırıl zihinlerin, ancak güçlü ve sağlıklı bedenlerde var olabileceğine inanıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün öncülüğünde okulumuzda hayat bulan bu proje; çocuklarımıza sadece beslenme alışkanlığı kazandırmakla kalmayacak, onları geleceğe daha dirençli ve bilinçli hazırlayacak bir yaşam bilincidir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm kurumlarımıza ve özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Program kapsamında öğrenciler, uzman ekipler tarafından sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirildi. Konferans salonunda yapılan sunumlarda sağlıklı yaşamın önemi, psikolojik iyi oluş ve çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların ileriki yaşlardaki etkileri ele alındı. Öğrencilerin günlük yaşamlarına doğrudan uyarlanabilecek basit öneriler ve davranış biçimleri paylaşıldı.

Eğitimlerde görev alan isimler arasında Halk Sağlığı Uzmanı Hatice Sulener Güzel Poligu, Psikolog Gizem Şan, Diş Hekimi Gürkan Kayan, Uzman Diyetisyen Aslı Kanbur Uşuğ ve Doktor Yaren Yılmaz yer aldı.

112 ve itfaiye tanıtımı ile uygulamalı bilinçlendirme:

Etkinlik kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait araçlar okul bahçesine getirildi. Öğrenciler ambulans ve itfaiye aracını inceleyip, görevli personelden araçların donanımı ve acil durumlarda yürütülen müdahaleler hakkında bilgi aldı. Bu bölüm, acil durumlara karşı farkındalığı artırmayı hedefledi.

Oyunla öğrenme ve belge takdimi:

Çocukların fiziksel aktivitenin önemini deneyimlemeleri için bahçede ısınma hareketleri, çeşitli hareket oyunları ve yumurta taşıma yarışı gibi etkinlikler düzenlendi. Sınıf bazlı çalışmalarda ise yaş gruplarına uygun boyama, bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler yapıldı. Programın sonunda katılımcılara Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Elçisi Belgesi verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle hedeflenen, çocukların sağlık konusunda erken yaşta bilinçlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin farkındalıklarının artırılmasıdır.

BANDIRMA’DA ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ

BANDIRMA’DA ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

NEÜ'de profesörlük beratları: sorumluluk ve kurumsal başarı vurgusu
images

çiftçinin yanında: babaeski'de tarımsal bilgilendirme buluşması
images

açılışta Şentop'tan öğrencilere ilk ders: istikamet hedeften önemlidir
images

Düzceli öğrenci Meryem Tural'ın resim başarısı Türkiye üçüncülüğü getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İğdır kutlamasında Mustafa Ceceli konseri malatya şehit haberiyle durduruldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasser Hastanesi saldırısına kınama ve uluslararası müdahale çağrısı

Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı

Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi