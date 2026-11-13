Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da çocuklara kapsamlı eğitim

Okul bahçesinden sağlıklı yaşama: Bandırma'da kapsamlı eğitim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda gerçekleştirilen programla ilkokul öğrencilerine sağlık ve yaşam kültürü kazandırılmaya çalışıldı. Etkinliği Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü düzenledi.

Programın açılışı ve katılımcılar:

Program, okul müdürü Özlem Kolay'ın açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışın ardından öğrenciler müzik eşliğinde ısınma hareketleri ve sabah sporu etkinliklerine katıldı. Açılışta Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Osman İmren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ve şube müdürü Sercan Nayır de hazır bulundu.

Okul müdürü Özlem Kolay programla ilgili olarak, "Bilgiyle müzeyyen pırıl pırıl zihinlerin, ancak güçlü ve sağlıklı bedenlerde var olabileceğine inanıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün öncülüğünde okulumuzda hayat bulan bu proje; çocuklarımıza sadece beslenme alışkanlığı kazandırmakla kalmayacak, onları geleceğe daha dirençli ve bilinçli hazırlayacak bir yaşam bilincidir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm kurumlarımıza ve özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Program kapsamında öğrenciler, uzman ekipler tarafından sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirildi. Konferans salonunda yapılan sunumlarda sağlıklı yaşamın önemi, psikolojik iyi oluş ve çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların ileriki yaşlardaki etkileri ele alındı. Öğrencilerin günlük yaşamlarına doğrudan uyarlanabilecek basit öneriler ve davranış biçimleri paylaşıldı.

Eğitimlerde görev alan isimler arasında Halk Sağlığı Uzmanı Hatice Sulener Güzel Poligu, Psikolog Gizem Şan, Diş Hekimi Gürkan Kayan, Uzman Diyetisyen Aslı Kanbur Uşuğ ve Doktor Yaren Yılmaz yer aldı.

112 ve itfaiye tanıtımı ile uygulamalı bilinçlendirme:

Etkinlik kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait araçlar okul bahçesine getirildi. Öğrenciler ambulans ve itfaiye aracını inceleyip, görevli personelden araçların donanımı ve acil durumlarda yürütülen müdahaleler hakkında bilgi aldı. Bu bölüm, acil durumlara karşı farkındalığı artırmayı hedefledi.

Oyunla öğrenme ve belge takdimi:

Çocukların fiziksel aktivitenin önemini deneyimlemeleri için bahçede ısınma hareketleri, çeşitli hareket oyunları ve yumurta taşıma yarışı gibi etkinlikler düzenlendi. Sınıf bazlı çalışmalarda ise yaş gruplarına uygun boyama, bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler yapıldı. Programın sonunda katılımcılara Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Elçisi Belgesi verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle hedeflenen, çocukların sağlık konusunda erken yaşta bilinçlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin farkındalıklarının artırılmasıdır.

BANDIRMA’DA ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ