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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasser Hastanesi saldırısına kınama ve uluslararası müdahale çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen ve sağlık personelinin de arasında olduğu saldırıyı uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 01:31

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasser Hastanesi saldırısına kınama ve uluslararası müdahale çağrısı

Dışişleri Bakanlığı açıklaması:

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen saldırıyı açıkça kınadı. Bakanlık açıklamasında, saldırıda sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği vurgulandı ve olayın uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu belirtildi.

Saldırının hukuki değerlendirmesi:

Açıklamada bu eylemin "uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlali" teşkil ettiği ifade edildi. Metinde, söz konusu müdahalenin tıbbi tesislerin dokunulmazlığı ve sivillerin korunması ilkeleriyle çeliştiği açıklandı.

Uluslararası çağrı ve diplomatik çerçeve:

Bakanlık, ayrıca İsrail’in, ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi şehit ettiği iddiasına dikkat çekti ve Kapsamlı Barış Planı’nın hayata geçirilmesi için uluslararası girişimlerin reddedilmesini eleştirdi. Metin, İsrail’in barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiğini savunarak, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya çağırdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN, &quot;İSRAİL TARAFINDAN NASSER HASTANESİ’NE DÜZENLENEN ÇOK SAYIDA...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN, "İSRAİL TARAFINDAN NASSER HASTANESİ’NE DÜZENLENEN ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIYI KINIYORUZ" DENİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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