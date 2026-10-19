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Gedizli antrenör Halil Seval uluslararası ayak tenisi şampiyonasında hakemlik yapacak

Gedizli antrenör Halil Seval, 19-24 Ekim’de KKTC’de düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası’na hakem olarak davet edildi ve Türkiye’yi temsil edecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gedizli antrenör Halil Seval uluslararası ayak tenisi şampiyonasında hakemlik yapacak

Gedizli antrenör uluslararası görev aldı

Kütahya’nın Gediz ilçesi spor camiası, uluslararası bir organizasyona hakem daveti alan Halil Seval ile yeni bir gurur yaşadı. Seval, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonasında hakem olarak görev yapacak.

Turnuvanın kapsamı:

19-24 Ekim tarihlerinde KKTC’de gerçekleşecek organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden gelen takımlar mücadele edecek. Zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak olan Seval, bu göreviyle hem Türkiyeyi hem de memleketi Gedizi temsil edecek.

Yerel çalışmaları ve spor altyapısına katkısı:

Seval, antrenörlük kariyerini Gediz’de sürdürürken gençliğe ve altyapıya yatırım yapmayı da öncelik edinmiş durumda. İlçede yeni kurulan 1970 GDZ Spor Kulübü bünyesinde antrenörlük görevini sürdüren Seval’in hem teknik adamlık hem de hakemlik alanlarındaki yükselişi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gediz ve Kütahya’daki sporseverler ile yerel spor camiası, uluslararası platformda görev alacak bir ismin çıkmasının ilçenin spor geçmişi ve geleceği açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Seval’in daveti, yerel başarının uluslararası tanınırlığa dönüşmesinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

GEDİZLİ ANTRENÖRE ULUSLARARASI GÖREV (HALİL SEVAL ORTADA MAVİLİ )

GEDİZLİ ANTRENÖRE ULUSLARARASI GÖREV (HALİL SEVAL ORTADA MAVİLİ )

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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