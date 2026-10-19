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Kışa hazırlık merkezi: Kızılay Tekkeköy mağazası ihtiyaç sahiplerine donanımlı destek sunuyor

Kızılay Tekkeköy Şubesi, ihtiyaç sahibi aileler için mont, bot, bebek eşyası ve ev desteği de sunan mağazasını kış mevsimine hazırladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:10

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışa hazırlık merkezi: Kızılay Tekkeköy mağazası ihtiyaç sahiplerine donanımlı destek sunuyor

Mağaza kışa hazır:

Türk Kızılay Tekkeköy Şubesi, kış öncesi mağazasını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunarak yardım ağını güçlendirdi. Şube Başkanı Emine Haliloğlu, düzenlenen programda protokol üyelerine mağazanın işleyişini ve ilçede yürütülen yardım çalışmalarını tanıttı.

Giyim ve özel kıyafet desteği:

Mağazada bebekten 15 yaşına kadar çocuklara ve yetişkinlere yönelik mont, bot, pantolon, kazak gibi kışlık giysiler yer alıyor. Bağışçılar tarafından temin edilen sıfır ve kaliteli ürünlerden ihtiyaç sahibi aileler faydalanabiliyor. Ayrıca mağazada abiye elbiseler ve damatlıklar gibi özel günlere yönelik kıyafetler de bulunuyor.

Ev ve yaşam desteği kapsamı:

Kızılay Tekkeköy Şubesi’nin yardımları sadece giyimle sınırlı kalmıyor; ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik geniş bir destek sunuluyor. Hasta yatağı, soba, battaniye, pike, bebek yatağı, bebek arabası ve park yatak gibi malzemeler temin edilebiliyor. Gıda yardımı, halı, perde ve diğer ev eşyası desteği de veriliyor; gerekli durumlarda ailelere sıfırdan ev eşyası sağlanıp zemin ve boya işleri yaptırılarak soba kurulumları gerçekleştiriliyor.

Programın amacı, Kızılay hizmetlerini tanıtmak ve ilçedeki yardım çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratmak olarak açıklandı. Emine Haliloğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların Kızılay’a yönlendirilmesini ve yardım yapmak isteyenlerin bağışlarını Kızılay aracılığıyla ulaştırmasını istedi. Çalışmalara destek veren bağışçılara teşekkür ederek, onların katkısının yardım faaliyetlerindeki önemini vurguladı.

TÜRK KIZILAY TEKKEKÖY ŞUBESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN KIŞLIK GİYİM BAŞTA OLMAK ÜZERE TEMEL...

TÜRK KIZILAY TEKKEKÖY ŞUBESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN KIŞLIK GİYİM BAŞTA OLMAK ÜZERE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA MAĞAZASINI KIŞ MEVSİMİNE HAZIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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