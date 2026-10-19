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Orman ürünlerinde kalite artışı eğitim ve saha kontrolleriyle güçlendi

Düzce Üniversitesi konferansında konuşan uzmanlar, eğitimler ve saha kontrolleriyle birinci sınıf tomruk oranının yaklaşık yüzde 25'e yükseldiğini aktardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Orman ürünlerinde kalite artışı eğitim ve saha kontrolleriyle güçlendi

konferans ve katılımcılar:

Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Orman Ürünleri Standardizasyonu ve Depolama" başlıklı konferansa, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programa Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Orman Mühendisi Eyüp Ünaldı ile Orman Endüstri Mühendisi Davut Çebi konuşmacı olarak katıldı.

üretim, ölçüm ve pazarlamada yasal çerçeve:

Konuşmasında Eyüp Ünaldı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yasal dayanaklarını ve uygulama esaslarını anlattı. Ünaldı, orman ürünlerinin üretim, ölçüm, sınıflandırma ve satış süreçlerinin ilgili yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı ve Zonguldak Bölge Müdürlüğünün son 10 yıllık üretim ile satış verilerini katılımcılarla paylaştı.

standardizasyon çalışmalarının sonuçları:

Programda söz alan Davut Çebi, orman ürünlerinde standardizasyon uygulamalarını, yuvarlak odunun kalite özelliklerini ve sınıflandırma kriterlerini teknik ayrıntılarla aktardı. Çebi, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmalar sayesinde geçmiş yıllarda düşük seviyelerde bulunan birinci sınıf tomruk oranının yaklaşık yüzde 25 seviyelerine çıktığını belirtti. Bu artışın arkasında düzenli eğitimler, saha uygulamaları ve sıkı kontrollerin bulunduğunu ifade etti.

yuvarlak odun kalite kriterleri ve kusurların etkisi:

Sunumun devamında Çebi, yuvarlak odunların fiziksel ve mekanik özelliklerine değindi; ağaç malzemelerde görülen kusurların oluşum nedenlerini ve bunların standardizasyon süreçlerine etkilerini detaylandırdı. Katılımcılara uygulamada dikkat edilmesi gereken ölçüm ve sınıflandırma noktalarını teknik örneklerle anlattı.

Konferansta ayrıca Zonguldak Bölge Müdürlüğü üretiminde kayın, göknar ve çam türlerinin öne çıktığı, ürünlerin piyasa talepleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Program, konuşmacılara takdim edilen teşekkür belgeleriyle sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ORMAN ÜRÜNLERİ STANDARDİZASYONU VE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ORMAN ÜRÜNLERİ STANDARDİZASYONU VE DEPOLAMA” BAŞLIKLI KONFERANS, ORMAN FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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