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Yılların bakkalı: 71 yıllık dükkan kepenk kapatıyor

Samsun İlkadım'da 1955'ten beri aynı binada hizmet veren 71 yıllık mahalle bakkalı, sahibi Mustafa Baş'ın kararıyla yakında kepenk kapatıyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yılların bakkalı: 71 yıllık dükkan kepenk kapatıyor

Samsun'un İlkadım ilçesindeki 71 yıllık bakkal kapanma sürecinde

İlkadım ilçesi Necip Bey Caddesindeki tarihi binada, 1955'ten bu yana hizmet veren ve kentin en eski faal bakkallarından biri olan dükkân, faaliyetini sonlandırmaya hazırlanıyor. Babasından devraldığı işletmeyi uzun yıllar sürdüren Mustafa Baş (71), son dönemde artan süpermarket rekabeti nedeniyle kapatma kararı aldı.

Neden kapanıyor:

Mustafa Baş, babasından devraldığı işi sürdürdüğünü ancak artık rekabete dayanamayıp emekli olma kararı verdiğini söylüyor. Baş, bakkallığın ilk açıldığı yıllarda işlerin iyi olduğunu, marketlerin yaygınlaşmasıyla müşterilerin ucuz ürünü aramaya başladığını ve bunun küçük mahalle işletmelerinin gelirlerini düşürdüğünü belirtiyor. Kendi ifadesiyle, "Ben 40 yıldır bakkalım, babam ise 1955'ten itibaren bakkaldı. Artık bakkal mesleğini sürdürmeyeceğim, kapatacağım."

Mahalle dokusu ve kapanış süreci:

Tarihi binanın içinde bulunan eşya ve dükkânın dokusu korunarak işletme işlemleri yavaş yavaş sona erdiriliyor. Dükkândaki stoklar ve kalan az sayıda malzeme satıldıktan sonra, bakkal tamamen kepenk kapatacak. Mahalle sakinleri ve esnaf için uzun yıllardır tanıdık bir adres olan bu dükkânın kapanışı, bölgenin ticari alışkanlıklarının değiştiğinin somut bir işareti olarak görülüyor.

Uzun yıllara yayılan hizmetin ardından alınan kapanış kararı, küçük esnafın gündelik rekabet koşulları ve değişen tüketici tercihleriyle başa çıkma zorluklarını özetliyor. Tarihi bakkalın kapanması, hem kişisel bir veda hem de kent içindeki perakende yapısının dönüşümünü simgeliyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE 71 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN MAHALLE BAKKALI, GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE 71 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN MAHALLE BAKKALI, GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN HİKÂYESİNİ KEPENK KAPATARAK SONLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR. (BAKKAL MUSTAFA BAŞ, KEPENK KAPATMAYA HAZIRLANIYOR)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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