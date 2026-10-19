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Kartepe’de afetin izlerini silme çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Kartepe'de şiddetli yağış sonrası ekipler, AFAD, Kocaeli Büyükşehir ve İSU ile koordineli temizlik, tahliye ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kartepe’de afetin izlerini silme çalışmaları hız kesmeden sürüyor

saha çalışmaları ve koordinasyon:

Şiddetli yağışın ardından ilçede hızlı müdahale için Kartepe Belediyesi ekipleri, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile eşgüdümlü şekilde çalışıyor. Ekipler; yol temizliği, biriken çamurun ve molozun kaldırılması, su baskınlarının etkilediği alanlarda tahliye çalışmaları ile hasar tespit ve onarım uygulamalarını sürdürerek yaşamın normale dönmesini hedefliyor.

İş makineleri ve çeşitli araçlarla saha organizasyonu kuran ekipler, gelen ihbar ve taleplere öncelik sırasına göre müdahale ediyor. Koordinasyon odaklı yaklaşım, kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştırırken, altyapı hasarlarının tespit edilmesi ve kısa sürede giderilmesine imkan sağlıyor.

tahliye ve temizliğin önceliği:

Su baskını yaşanan bölgelerde öncelik insanların ve araçların güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda tahliye işlemleriyle eş zamanlı temizlik çalışmaları yürütülüyor; yolların ulaşıma açılması ve biriken çamurun kaldırılması için yoğun çaba harcanıyor. Ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın normale dönmesi için iş makineleri ve teknik personelle sahada görev yapıyor.

Ayrıca hasar tespit ekipleri, onarım gerektiren noktalarda önceliklendirme yaparak altyapı ve yol güvenliğini sağlamaya yönelik müdahaleleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, mahallelerdeki süreçleri hızlandırmak ve daha geniş etkilerin önüne geçmek amacıyla planlı şekilde ilerletiliyor.

başkan sahada:

Mustafa Kocaman ilçedeki çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerle görüşmeler yaptı ve yürütülen müdahaleleri inceledi. Çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Kocaman, "İlçemizde yaşanan doğal afetin ilk anından itibaren tüm personelimiz, iş makinelerimiz ve acil müdahale ekiplerimizle sahadayız. AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve İSU ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz yaşanan olumsuzlukları en kısa sürede gidermek. Kartepe’mizin her noktasında ihtiyaç duyulan müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte hiçbir hemşehrilerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Yerel yönetim, ekiplerin koordinasyonunu ve sahadaki yoğun müdahaleyi kesintisiz sürdüreceğini bildiriyor; vatandaşların bildirimleri doğrultusunda önceliklerin belirlendiği ve müdahalelerin ihtiyaç odağında devam ettiği ifade ediliyor.

KARTEPE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN OLUŞAN HASARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN EKİPLER, KOORDİNELİ...

KARTEPE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN OLUŞAN HASARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN EKİPLER, KOORDİNELİ ŞEKİLDE TEMİZLİK VE TAHLİYE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BAŞKAN MUSTAFA KOCAMAN DA SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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