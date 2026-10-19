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Muhtarlarla omuz omuza: Düzce'de hizmetler sahadan yönleniyor

Başkan Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarları 'en yakın çalışma arkadaşımız' sayıp sahadaki taleplerle hizmetlerin planlandığını vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlarla omuz omuza: Düzce'de hizmetler sahadan yönleniyor

Başkanın mesajı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında muhtarların yerel yönetim ve toplum açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Özlü mesajında, 'Mahallelerimizin sesi, hemşehrilerimizin temsilcisi ve yerel demokrasimizin temel taşı olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.' ifadelerine yer verdi ve muhtarları sadece mahalle temsilcileri olarak değil, şehrin geleceğini birlikte inşa ettikleri yol arkadaşları olarak gördüklerini belirtti.

muhtarlarla iş birliği:

Başkan Özlü, belediye hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında muhtarların saha gözlemlerinin ve bildirdikleri taleplerin belirleyici olduğunu söyledi. Vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan muhtarlar aracılığıyla iletilmesinin, hizmetlerin doğru önceliklerle yürütülmesini sağladığını ifade etti.

Her fırsatta tanımladığı şekilde muhtarları 'en yakın çalışma arkadaşlarımız' olarak niteleyen Özlü, Düzce'yi daha yaşanabilir ve güçlü kılma hedefinde ortak akıl ve istişareye dayanan bir hizmet yaklaşımı benimsediklerini vurguladı.

teşekkür ve temenniler:

Görevlerini fedakârca yerine getiren tüm muhtarlara emekleri ve katkıları için teşekkür eden Başkan Özlü, muhtarlara ve ailelerine sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulundu. Mesajında, muhtarlarla iş birliğinin sürdürülmesinin Düzce için daha büyük işler başarılmasına olanak tanıyacağına dikkat çekti.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kutlu olmasını dileyen Özlü, belediyenin hizmet üretiminde sahadan gelen geri bildirimleri öncelikli kılmaya devam edeceğini belirtti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYINLADI. BAŞKAN ÖZLÜ MESAJINDA BELEDİYE HİZMETLERİNİN MUHTARLARIN İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE DAHA PLANLI VE DOĞRU STRATEJİ İLE GERÇEKLEŞTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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