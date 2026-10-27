Geleceğe miras: Çanakkale ruhu gençlerle buluşuyor

Programın açılışı ve katılımcılar:

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Maziden Atiye Çanakkale" projesi kapsamındaki "Çanakkale’den 15 Temmuz’a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu" temalı programın 5. grup açılışı Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Süleyman Can, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta katıldı.

Programa 7 ilden gelen 67 öğrenci, 4 bakanlık temsilcisi ve 7 öğretmen olmak üzere toplam 78 katılımcı iştirak etti. Katılımcı yapısı, farklı illerden gençlerin bağımsızlık tarihine dair ortak bir hafıza oluşturması hedefiyle planlandı.

Eğitsel hedefler ve içerik odakları:

Programın amaçları arasında Çanakkale ruhunun ve bağımsızlık mücadelesinin tarihsel mirasının genç nesillere aktarılması, şehadet bilincinin anlaşılması ve bu perspektifle milli hafızanın güçlendirilmesi bulunuyor. Etkinlikler kapsamında katılımcılara dönemin tanıklıkları, tarihî anlatılar ve şehitlik kavramının gençler üzerindeki etkisi ele alınacak.

Yetkililer, projenin gruplar halinde sürdürülmesinin farklı bölgelerden öğrenci katılımını artırdığını ve uygulamalı eğitim programlarıyla tarih bilincinin pekiştirileceğini belirtti. Açılışta yapılan konuşmalarda, bağımsızlık ve şehadet temalarının güncel kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Proje çerçevesinde düzenlenecek eğitim ve etkinliklerin, katılımcı gençlerin hem tarih bilgilerini derinleştirmesi hem de milli değerlere dair farkındalık geliştirmesi hedefleniyor. Organizasyonun devam eden gruplarıyla birlikte, programın yaygınlaştırılması ve etki alanının genişletilmesi planlanıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ‘MAZİDEN ATİYE ÇANAKKALE’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ‘ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZ’A: BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VE ŞEHADET RUHU’ TEMALI PROGRAMIN 5. GRUP AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.