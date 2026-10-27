Dolar 49,7821 +0,02%
Euro 55,6346 -0,04%
Bist 11.139,48 -0,11%
Altın Gram 6.423,89 -0,61%
EUR/USD 1,1162 -0,16%
Brent Petrol 111,04 +0,27%
--°

Geleceğe miras: Çanakkale ruhu gençlerle buluşuyor

MEB öncülüğünde düzenlenen programın 5. grup açılışına 7 ilden 67 öğrenci, bakanlık temsilcileri ve 7 öğretmen katıldı; amaç bağımsızlık mirasını aktarmak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Geleceğe miras: Çanakkale ruhu gençlerle buluşuyor

Programın açılışı ve katılımcılar:

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Maziden Atiye Çanakkale" projesi kapsamındaki "Çanakkale’den 15 Temmuz’a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu" temalı programın 5. grup açılışı Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Süleyman Can, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta katıldı.

Programa 7 ilden gelen 67 öğrenci, 4 bakanlık temsilcisi ve 7 öğretmen olmak üzere toplam 78 katılımcı iştirak etti. Katılımcı yapısı, farklı illerden gençlerin bağımsızlık tarihine dair ortak bir hafıza oluşturması hedefiyle planlandı.

Eğitsel hedefler ve içerik odakları:

Programın amaçları arasında Çanakkale ruhunun ve bağımsızlık mücadelesinin tarihsel mirasının genç nesillere aktarılması, şehadet bilincinin anlaşılması ve bu perspektifle milli hafızanın güçlendirilmesi bulunuyor. Etkinlikler kapsamında katılımcılara dönemin tanıklıkları, tarihî anlatılar ve şehitlik kavramının gençler üzerindeki etkisi ele alınacak.

Yetkililer, projenin gruplar halinde sürdürülmesinin farklı bölgelerden öğrenci katılımını artırdığını ve uygulamalı eğitim programlarıyla tarih bilincinin pekiştirileceğini belirtti. Açılışta yapılan konuşmalarda, bağımsızlık ve şehadet temalarının güncel kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Proje çerçevesinde düzenlenecek eğitim ve etkinliklerin, katılımcı gençlerin hem tarih bilgilerini derinleştirmesi hem de milli değerlere dair farkındalık geliştirmesi hedefleniyor. Organizasyonun devam eden gruplarıyla birlikte, programın yaygınlaştırılması ve etki alanının genişletilmesi planlanıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ‘MAZİDEN ATİYE ÇANAKKALE’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ‘MAZİDEN ATİYE ÇANAKKALE’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ‘ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZ’A: BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VE ŞEHADET RUHU’ TEMALI PROGRAMIN 5. GRUP AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü
images

erciyesin ilk karıyla pastırmacıların sezona ümidi
images

Keles’te kırsal bağlantı yolları yenileniyor: 17 kilometrelik güzergahta genişle...
images

Sağlık çalışanlarına yönelik siber güvenlik farkındalığı nazilli'de güçlendirild...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

erciyesin ilk karıyla pastırmacıların sezona ümidi

Sivrihisar Cittaslow vizyonunu uluslararası platforma taşıdı

Öğrenciler stantlarda bilgi peşinde: İnönü coğrafya öğrencileri Malatya kitap fuarında

İstanbul Boğazı üzerinde yağmur bulutları yoğunlaştı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu