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Başkan ve öğrenciler Orhaneli'de meydanı kitapla doldurdu

Orhaneli'de düzenlenen kitap gününde Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır ile öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Başkan ve öğrenciler Orhaneli'de meydanı kitapla doldurdu

Başkan ve öğrenciler Orhaneli'de meydanı kitapla doldurdu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kitap okuma etkinliği, Orhaneli Meydan Kafe çay bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

etkinlik ayrıntıları:

Organizasyonu Orhaneli Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu ortaklaşa düzenledi. Başkan Tayır, projenin amacını anlatırken bilgi ve okuma kültürünün toplumları birleştirici gücüne vurgu yaptı. Tayır, "Yaklaşık 150 ile 200 öğrencimiz bu projemize katılırken, aynı zamanda velilerimizden katılanlar oldu," ifadelerini kullandı ve okumanın gençlerin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

mesajlar ve katılımcı yorumları:

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Engin Tanrıkulu, etkinliğin öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı oluşturma hedefi taşıdığını belirtti: "Kitap okuma sadece kütüphane ve okullarda değil aslında her alanda kahvede, kafede veya başka alanlarda olabilir. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız." Tanrıkulu, desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır'a teşekkür etti.

Etkinlik boyunca öğrencilere ve katılımcılara ikramlar sunuldu; etkinlik, yerel katılımın yüksek olduğu, samimi bir okuma günü olarak tamamlandı. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin artarak süreceğini açıkladı.

ORHANELİ MEYDAN KAFE ÇAY BAHÇESİNDE DÜZENLENEN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANI...

ORHANELİ MEYDAN KAFE ÇAY BAHÇESİNDE DÜZENLENEN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ OSMAN TAYIR, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET TAYIR, HACI MUSTAFA ÖDEN İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRÜ ENGİN TANRIKULU, ÖĞRENCİLER, VELİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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