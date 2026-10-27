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Antalya'da hücresel hortum seyir terasını yerle bir etti, dört işçi yaşamını yitirdi

Dün gece 23.00'te Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki şantiyeyi vuran hücresel hortum, Kepez seyir terasındaki tesisi ve iki konteyneri savurdu; dört işçi öldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da hücresel hortum seyir terasını yerle bir etti, dört işçi yaşamını yitirdi

hortum şantiyeyi vurdu, dört işçi hayatını kaybetti

Dün gece saat 23.00 sıralarında Antalya Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen hücresel hortum, şantiye alanında büyük hasara yol açtı. Olay yerinde bulunan iki konteynerin savrulması sonucu toplam dört işçi yaşamını yitirdi, bir işçinin ise tedavisi devam ediyor.

Olayda konteynerlerde bulunan ve toplam 6 işçi olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre konteynerlerden iki işçi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Şantiyedeki diğer bir işçi ise sağlık ekiplerinin gözetiminde tedaviye alındı.

konteynerlerin ve çalışanın durumu:

Hortumun şantiye içindeki hareketi konteynerleri paramparça etti ve alanı kullanılamaz hale getirdi. Konteynerlerin savrulması sırasında oluşan enkaz, kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını güçleştirdi. Yaralanan işçinin sağlık durumu ile ilgili yetkililerden gelen bilgiler tedavi sürecine ilişkin netleştirilmeye devam ediyor.

seyir terasındaki görüntüler ve panik:

Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinleme tesisinde görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini sürüklediği, alandaki personelin panik yaşadığı anlar yer alıyor. Görüntüler, hortumun kısa sürede yarattığı yıkımı ve çevredeki tesislere verdiği hasarı gözler önüne serdi.

Olayla ilgili inceleme ve müdahale çalışmaları bölgedeki ekiplerce sürdürülüyor; yetkililer olay yerinde güvenlik önlemlerini güçlendirirken, soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ANTALYA&#039;DA GECE SAATLERİNDE ÇIKAN VE İÇİNDE 6 İŞÇİNİN KALDIĞI 2 KONTEYNERİ SAVURUP 4 İŞÇİNİN...

ANTALYA'DA GECE SAATLERİNDE ÇIKAN VE İÇİNDE 6 İŞÇİNİN KALDIĞI 2 KONTEYNERİ SAVURUP 4 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN HÜCRESEL HORTUMUN, SEYİR TERASINI ADETA YERLE BİR ETTİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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