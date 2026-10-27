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Uludağ’ın arka yamaçlarında sonbahar ve kışın kartpostallık buluşması

Bursa'nın Büyükdeliller Mahallesi'nde sonbaharın sıcak tonlarıyla zirvelerdeki kar havadan görüntülerde buluştu, bölgenin saklı güzellikleri ortaya çıktı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Uludağ’ın arka yamaçlarında sonbahar ve kışın kartpostallık buluşması

Uludağ’ın arka yamaçlarında sonbahar ve kış iç içe geçti

Bursa'nın doğal dokusuyla dikkat çeken Büyükdeliller Mahallesi ve çevresi, sonbaharın tüm renklerini sergiledi. Sarıdan turuncuya, kızıldan kahverengiye uzanan yaprak tonları, dağın yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle yan yana gelerek nadir bir bileşime zemin hazırladı. Havadan kaydedilen görüntüler, bölgenin bilinen yüzünün ötesindeki manzaraların ne denli etkileyici olduğunu gözler önüne serdi.

renklerin ve yolların armonisi:

Vadileri ve yamaçları kaplayan orman dokusu, gökyüzüne uzanan dağ siluetleriyle birleşiyor. Özellikle ormanların arasından kıvrılarak ilerleyen yollar, sonbahar yapraklarının oluşturduğu doğal halıyla dikkat çekiyor. Bu kıvrımlı yollar, manzaraya derinlik kazandırırken izleyenlere fotoğraf kareleri arası dolaşıyormuş hissi veriyor. Havadan alınan görüntülerde, ormanlık alanların kıvrımlarıyla birlikte su biriktirme göleti ve çevresindeki doğal örtü de belirginleşiyor; gölet, manzaraya sakin bir odak noktası sunuyor.

saklı güzellik ve keşif çağrısı:

Bölgenin bu yönü, Uludağ'ın sadece kayak merkezleriyle anılan yüzünden farklı bir zenginlik sunuyor. Yüksek zirvelerde başlayan kar örtüsü ile eteğindeki sonbahar renklerinin aynı karede buluşması, ziyaretçilere hem fotoğrafçılık hem de doğa yürüyüşleri için geniş olanaklar sunuyor. Uludağ’ın arka yamaçlarında kaydedilen bu görüntüler, Bursa'nın hâlâ yeterince tanınmamış doğal köşelerine dikkat çekiyor.

Şehrin yakınındaki bu saklı alan, mevsim geçişlerinin dinamiklerini izlemek için ideal. Sonbaharın sıcak tonları ile kışın ilk habercisi olan karın yan yana gelmesi, Büyükdeliller çevresini görsel açıdan zengin ve keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon haline getiriyor.

BURSA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN BÜYÜKDELİLLER MAHALLESİ’NDE SONBAHAR, DOĞAYI ADETA...

BURSA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN BÜYÜKDELİLLER MAHALLESİ’NDE SONBAHAR, DOĞAYI ADETA BİR RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜRDÜ. ULUDAĞ’IN ARKA YÜZÜNDE SARI, TURUNCU, KIZIL VE YEŞİLİN BİNBİR TONUNA BÜRÜNEN ORMANLAR, ZİRVELERDEKİ KAR MANZARASIYLA BİRLEŞEREK GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI. HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN EŞSİZ DOĞA, SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMİNİN GÜZELLİKLERİNİ AYNI KAREDE BULUŞTURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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