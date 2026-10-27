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Erzincan'da halkla ilişkiler büroları vatandaşa erişimi kolaylaştırmak için denetlendi

Erzincan Valiliği koordinasyonunda il genelindeki halkla ilişkiler bürolarının işleyişi yerinde denetlendi; amaç hizmete erişimi hızlandırmak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan'da halkla ilişkiler büroları vatandaşa erişimi kolaylaştırmak için denetlendi

Erzincan'da halkla ilişkiler denetimi

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, il genelindeki kamu kurumlarında kurulan halkla ilişkiler bürolarının çalışmaları yerinde incelendi. Denetimin temel amacı, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak olarak ifade edildi.

Ziyaret edilen kurumlar:

İl Özel İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Müzesi Müdürlüğü bürolarının işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmet süreçleri açısından değerlendirildi.

Vatandaş odaklı hizmet vurgusu:

Denetimler sırasında başvuran vatandaşların güler yüzle karşılanması, doğru birimlere yönlendirilmesi ve talep ile sorunlarına hızlı çözüm bulunması gerektiği üzerinde duruldu. Yetkililer, kamu hizmetlerinin temelinde İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının bulunduğunu belirtti.

Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi ve kurumlardan memnun ayrılmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, halkla ilişkiler bürolarında görev yapan ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için gayret gösteren personele teşekkür edildi ve görevlerinde kolaylıklar dilendi.

ERZİNCAN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA, VATANDAŞLARIN KAMU HİZMETLERİNE DAHA KOLAY VE HIZLI...

ERZİNCAN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA, VATANDAŞLARIN KAMU HİZMETLERİNE DAHA KOLAY VE HIZLI ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İL GENELİNDEKİ KAMU KURUMLARINDA OLUŞTURULAN HALKLA İLİŞKİLER BÜROLARININ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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