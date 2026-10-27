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Yeşilköy’de oy verme günü: İTO’nun 22. dönem meclis ve komite üyeleri seçiliyor

İstanbul Ticaret Odası'nın 22. dönem üyelikleri için bugün 08.00-17.00 arasında Yeşilköy'de seçim yapılıyor; 620 üye ve 303 sandıkla sonuçlanacak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yeşilköy’de oy verme günü: İTO’nun 22. dönem meclis ve komite üyeleri seçiliyor

İstanbul iş dünyasının temsilcileri bugün oy kullanıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) gelecek dört yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimleri bugün Yeşilköy'de yapılıyor. Seçim alanı olarak İstanbul Fuar Merkezi belirlenirken, işlemler 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarda yürütülüyor.

Seçimin kapsamı ve sonuç sonrası süreç:

İTO’da 80 meslek komitesinin adayları arasından, 270’i Meclis üyesi olmak üzere toplam 620 üye seçilecek. Oy verme işlemi toplam 303 sandıkta gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından bir sonraki aşama için sandıklar 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak ve aynı süreç içinde İTO Başkanlık seçimi 4 Kasım tarihinde yapılacak.

Yeni meclisin yetki ve görevleri:

Mazbatalarını alan Oda Meclis üyeleri, İTO’nun önümüzdeki dört yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Bunu takiben ayrı bir seçimle Oda’nın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

Ulaşım ve ring servisleri:

İTO, üyelerin Yeşilköy’deki seçim alanına erişimini kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Ringler 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir hareket ediyor; oy kullandıktan sonra dönüş için son ring seferi 17.30'da kalkacak.

Metrobüs kullanan üyeler Yenibosna Metrobüs Durağı'nda inip ringlere aktarılıyor. Marmaray yolcuları, Yeşilyurt Marmaray İstasyonunun İstasyon Caddesi çıkışında bekleyen araçlara binebilir. İDO deniz otobüsleri tercih edenler için ringler Bakırköy İskelesi'nden hareket ediyor. M1A metro hattını kullanacak üyeler ise DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'nda inerek doğrudan seçim alanına ulaşabiliyorlar. Özel araçla gelen üyeler, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) yanındaki ücretsiz otoparka araçlarını bırakarak buradan kalkan ringlerle seçim alanına geçebilecek.

Seçim günü akışı ve ulaşım düzenlemeleri, üyelerin oy kullanımının güvenli ve düzenli biçimde yürütülmesine odaklanıyor; seçimin ardından Meclis üye listelerinin resmen ilan edilmesiyle İTO'nun karar organları yeni dönem çalışmalarına başlayacak.

İSTANBUL TİCARET ODASI&#039;NIN (İTO) GELECEK 4 YIL GÖREV YAPACAK MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİNİ...

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN (İTO) GELECEK 4 YIL GÖREV YAPACAK MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİNİ BELİRLEYECEK SEÇİMLER BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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