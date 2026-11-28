Etkinlik ve katılımcılar:

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Rotamız: Her Mezun Yeni Bir Rota projesi kapsamında düzenlenen söyleşide, okulun 2023 yılı mezunu Merve Nur Özkan ile Tuana Pehlivan sayısal sınıflarda eğitim gören lise öğrencileriyle buluştu. Özkan halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olarak üniversite yaşamına dair gözlemlerini aktardı.

Eczacılık eğitimi ve temel dersler:

Söyleşide eczacılık mesleğinin tanımı ve eczacıların görevleri ele alındı. Programda farmakoloji, farmasötik kimya, farmasötik teknoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmasötik botanik, farmakognozi, biyokimya ve analitik kimya gibi temel derslerin içerikleri ve bu derslerin mesleki uygulamalardaki önemi üzerinde duruldu.

Kariyer alanları ve öğrenci deneyimleri:

Katılımcılar, eczacılık mezunlarının çalışabileceği alanları öğrencilere anlattı. Serbest eczane, hastane ve klinik eczacılık, ilaç endüstrisi, akademik eczacılık ile kamu kurumlarındaki kariyer olanakları detaylandırıldı. Ayrıca üniversite eğitiminin gerektirdiği disiplin, laboratuvar çalışmaları ve teorik derslerin günlük uygulamayla bağlantısı açıklandı.

Söyleşi sırasında Ankara’daki öğrenci yaşamı ve kampüs deneyimleri hakkında gözlemler paylaşıldı; lise öğrencileri merak ettikleri soruları doğrudan üniversite öğrencilerine yönelterek yanıt alma fırsatı buldu.

Etkinliğin amaçları ve kapanış:

Programın amaçlarından biri öğrencilerin meslek seçimlerine katkı sağlamak ve kariyer planlamalarında rehberlik etmekti. Okul yönetimi, bilgi ve deneyimlerini paylaşan Merve Nur Özkan ile Tuana Pehlivan'e teşekkür ederek günün anısına kupa bardak hediye etti.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, ECZACILIK MESLEĞİ, ÜNİVERSİTE YAŞAMI VE KARİYER OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ.