Geleceğin güvenliği için öğrencilere dijital tehdit uyarısı

Bağrıaçık ile bilgilendirme toplantısı

Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek dijital ortamdaki risklere dikkat çekti. Toplantıda zararlı internet siteleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve sakıncalı Telegram grupları hakkında uyarılarda bulundu.

Dijital tehdidin boyutları:

Bağrıaçık, öğrencilere çevrimiçi ortamlarda karşılaşılabilecek tehditleri anlattı ve bu tür içeriklerle karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin güvenli internet kullanımı ve şüpheli içeriklere karşı temkinli olmalarının önemi vurgulandı.

Okullarda alınan önlemler:

Emniyet teşkilatının okullarda gerekli tedbirleri uyguladığını belirten Bağrıaçık, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve her birinin çok değerli olduğunu ifade etti. Öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileyerek, emniyetin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

KİLİS EMNİYET MÜDÜRÜ BAĞRIAÇIK’TAN ÖĞRENCİLERE DİJİTAL TEHDİT UYARISI