Geleceğin üreticileri: Niğde'de ilkokul öğrencileri elma hasadıyla tarımı öğrendi

Etkinlik uygulamalı eğitim sundu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen Çocuklar Tarımla Tanışıyor etkinliğinde ilkokul öğrencileri tarımsal üretim süreçlerini yerinde öğrendi. Katılımcılar fakültenin kampüsündeki elma bahçesine giderek dalından elma topladı ve hasat deneyimi yaşadı.

Program süresince çocuklara bitkisel ve hayvansal üretimin temel adımları gösterildi; ayrıca sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. Öğrencilere ikram edilen yumurta üzerinden günlük tüketimin büyüme ve gelişme üzerindeki faydalarına dikkat çekildi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Etkinlik kapsamında çocuklar hem çiftlik ziyaretleriyle hayvansal üretimi inceledi hem de bahçe çalışmalarına katılarak toprak, bakım ve hasat süreçlerini uygulamalı olarak tanıdı. Doğayla iç içe geçen çalışma, öğrencilerin üretim zincirinin aşamalarını gözlemlemesine olanak sağladı.

Hedefler ve kurumsal yaklaşım

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, etkinliğin amaçlarını şu sözlerle anlattı: "Bu etkinlikle çocuklarımıza tarımı sevdirmeyi, doğal üretim süreçlerini yakından tanıtarak sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Fakültemiz, bölgesel sorunlara duyarlı ve bu sorunları önceliklendiren bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin doğaya, tarıma ve hayvansal üretime karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz"

Şekeroğlu, belirli dönemlerde düzenlenen etkinliklerin adlarını da paylaştı: Çocuklar Tarımla Buluşuyor ve Gençler Tarımla Buluşuyor gibi programlarla genç nesilleri üretim süreçleriyle bir araya getirdiklerini söyledi. Hedeflerinin, doğaya saygılı ve üretimin öneminin farkında nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin elma hasadına katılmasıyla sona erdi; organizasyon hem pratik deneyim hem de tarımsal farkındalık kazandırmayı amaçladı.

Niğde’de çocuklar tarımsal üretim süreçlerini yerinde öğreniyor