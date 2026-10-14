Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Geleceğin üreticileri: Niğde'de ilkokul öğrencileri elma hasadıyla tarımı öğrendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 'Çocuklar Tarımla Tanışıyor' etkinliğinde ilkokul öğrencileri uygulamalı tarım eğitimi aldı, elma hasadı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Geleceğin üreticileri: Niğde'de ilkokul öğrencileri elma hasadıyla tarımı öğrendi

Etkinlik uygulamalı eğitim sundu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen Çocuklar Tarımla Tanışıyor etkinliğinde ilkokul öğrencileri tarımsal üretim süreçlerini yerinde öğrendi. Katılımcılar fakültenin kampüsündeki elma bahçesine giderek dalından elma topladı ve hasat deneyimi yaşadı.

Program süresince çocuklara bitkisel ve hayvansal üretimin temel adımları gösterildi; ayrıca sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. Öğrencilere ikram edilen yumurta üzerinden günlük tüketimin büyüme ve gelişme üzerindeki faydalarına dikkat çekildi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Etkinlik kapsamında çocuklar hem çiftlik ziyaretleriyle hayvansal üretimi inceledi hem de bahçe çalışmalarına katılarak toprak, bakım ve hasat süreçlerini uygulamalı olarak tanıdı. Doğayla iç içe geçen çalışma, öğrencilerin üretim zincirinin aşamalarını gözlemlemesine olanak sağladı.

Hedefler ve kurumsal yaklaşım

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, etkinliğin amaçlarını şu sözlerle anlattı: "Bu etkinlikle çocuklarımıza tarımı sevdirmeyi, doğal üretim süreçlerini yakından tanıtarak sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Fakültemiz, bölgesel sorunlara duyarlı ve bu sorunları önceliklendiren bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin doğaya, tarıma ve hayvansal üretime karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz"

Şekeroğlu, belirli dönemlerde düzenlenen etkinliklerin adlarını da paylaştı: Çocuklar Tarımla Buluşuyor ve Gençler Tarımla Buluşuyor gibi programlarla genç nesilleri üretim süreçleriyle bir araya getirdiklerini söyledi. Hedeflerinin, doğaya saygılı ve üretimin öneminin farkında nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin elma hasadına katılmasıyla sona erdi; organizasyon hem pratik deneyim hem de tarımsal farkındalık kazandırmayı amaçladı.

Niğde’de çocuklar tarımsal üretim süreçlerini yerinde öğreniyor

Niğde’de çocuklar tarımsal üretim süreçlerini yerinde öğreniyor

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Velilere rehberlik, öğrencilere dijital uyanış İnönü'de
images

Vatandaş odaklı iletişim için disleksi eğitimi: 150 personele ulaşıldı
images

Okul servislerinde güvenlik bilinci ladik'te güçlendirildi
images

Buluşma: SUBÜ'de İtalya ve Polonya'dan akademisyenler mesleki eğitimi dijital dö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı