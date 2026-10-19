Geleceğin güvenliği küçük yaşta öğretiliyor: 138 öğrenciye bilinçlendirme eğitimi

Eğitimin yürütücüsü ve katılımcılar:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 138 öğrenci için bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Etkinlikte öğrencilere polislik mesleği hakkında temel bilgiler verildi; bunun yanı sıra güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı, trafik kuralları ve akran zorbalığı gibi konular ele alındı. Anlatımlar, günlük yaşamdaki örneklerle desteklendi ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Hedeflenen kazanımlar:

Gerçekleştirilen etkinlikle amaç, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve dikkatli olmalarını sağlamak olarak belirtildi. Eğitim, çocukların hem kişisel güvenlik farkındalığını artırmayı hem de acil durumlarda doğru davranış biçimlerini içselleştirmeyi hedefliyor.

Okul ve polislik birimi arasındaki bu tür çalışmaların sürekliliğinin, okul güvenliğine katkı sağlayacağı ve öğrencilere erken yaşta sorumluluk bilinci kazandıracağı vurgulandı.

BİLECİK'TE 138 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ