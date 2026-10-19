Kocasinan'da paranın geçmediği Dost Market ve mağazalarla kartlı destek

Kocasinan Belediyesi sosyal belediyecilikte yeni bir yaklaşım sunuyor:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin hayata geçirdiği Dost Eli Projesi kapsamında farklı bir sosyal destek modeli uyguladıklarını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, projeyle ihtiyaç sahibi ailelere kartlara yüklenecek puanlar aracılığıyla market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sunduklarını belirterek, "Her zaman paranın geçmediği mağazalarla hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Dost Market ve Dost Mağaza konsepti:

Dost Market ve Dost Mağaza, paranın kullanılmadığı, gelire göre sınıflandırılan ailelerin özgürce alışveriş yapabildiği alanlar olarak tasarlandı. Proje kapsamında aileler market ve mağaza raflarından gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A’dan Z’ye her ürünü kartlarına yüklenen puanlarla temin edebiliyor. Bu yaklaşım, ihtiyaç sahiplerinin seçim özgürlüğünü korurken mahcubiyet hissini azaltmayı hedefliyor.

A ve B grubu sınıflandırma ve kart uygulaması:

Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada, haneler gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılıyor. Ailelerin sahip olduğu "Dost Eli" isimli kartlara belediye tarafından puan yükleniyor; bu puanlar market ve mağazada harcanabiliyor. Sistem, destek alan hanelere temel gereksinimlerini düzenli ve onurlu biçimde karşılama imkânı sunuyor.

Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin yalnızca park-bahçe düzenlemesi, fen işleri ve temizlik gibi hizmetlerle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Amacımız, vatandaşlarımıza her alanda daha fazla destek olmak ve onların yüreklerine dokunmaktır." ifadesini kullandı. Ayrıca projeyi her geçen gün büyüterek konsepti zenginleştirdiklerini ve hemşehrilere daha geniş hizmet sunduklarını belirtti.

Hizmetin uygulama biçimi ve kapsamı, belediyenin sosyal hizmet birimleri tarafından takip edilmekte; ihtiyaç tespitleri düzenli aralıklarla güncelleniyor. Böylece desteğin gereken hanelere hedefli, sürdürülebilir ve saygılı bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; DOST ELİ PROJESİ KAPSAMINDA FARKLI BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETİ SUNDUKLARINI VE SEVGİ PUANLARIYLA (KARTA YÜKLENEN PUAN) ALIŞVERİŞ İMKÂNI SAĞLADIKLARINI VURGULAYARAK, "HER ZAMAN PARANIN GEÇMEDİĞİ MAĞAZALARLA HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ" DEDİ.