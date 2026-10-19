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Muhtarlara çağrı: Eskişehir’in her kapısına devlet şefkati ulaşacak

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muhtarlar Günü'nde 14 ilçe ve 540 mahallede ihtiyaçların gözetilmesi için muhtarlara 'yürekten' çağrı yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlara çağrı: Eskişehir’in her kapısına devlet şefkati ulaşacak

Muhtarlara çağrı: Eskişehir’in her kapısına devlet şefkati ulaşacak

Eskişehir Valiliği, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Ali Güven Uygulamalı Oteli’nde düzenlenen kahvaltılı programda muhtarlarla bir araya geldi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; konuşmalarda muhtarlığın toplumsal işlevi ve yerel dayanışmanın önemi öne çıktı.

muhtarlığın toplumsal rolü:

Şeker Mahalle muhtarı Canan Arı, muhtarlığın makamdan önce sorumluluk, unvandan önce vicdan olduğunu vurgulayarak, hizmetin temelinin halkın duyduğu güven ve devlet kurumlarıyla kurulan iş birliği olduğunu söyledi. Arı, muhtarların dün olduğu gibi bugün de devletin ve milletin yanında yer aldığını belirtti ve birlik çağrısında bulundu.

tarihi ve sembolik değeri:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, muhtarlık kurumunun 1829 yılından bu yana önemini koruduğunu hatırlattı. Vali Yılmaz muhtarları devletin uç beyleri olarak tanımladı ve cebinde taşıdıkları mührün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin verdiği güvenin ve emanet edilen sorumluluğun sembolü olduğuna dikkat çekti.

eskişehir genelinde hedef:

Vali Yılmaz konuşmasında, Eskişehir’in 14 ilçesindeki 540 mahallede sosyal dayanışmanın ve devlet şefkatinin her eve ulaşmasının gerekliliğini vurgulayarak, muhtarlara "yürekten bir istirhamım" diyerek seslendi. Vali, hiçbir mahallenin ihtiyaçlarının gözden kaçmaması, duyulmayan feryatların kalmaması gerektiğini söyledi ve özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlar, ihtiyaç sahibi aileler ile gençlerin yakından takip edilmesini istedi.

devlet desteği ve kapanış:

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde muhtarlık kurumuna verilen önemi hatırlatarak, valilik kapılarının ve imkânlarının muhtarlara açık olduğunu bildirdi: muhtarların attığı her adımın arkasında devletin, valiliğin, kaymakamlıkların ve kamu kurumlarının olduğunu söyledi. Programda ayrıca vefat eden Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Orta Mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan ile diğer merhum muhtarlar rahmetle anıldı. Etkinlik konuşmaların ardından muhtarlara plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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