Kardeşlik notaları Karabük sahnesinde yankılandı

Grup Şuşa Karabük'te müzik ziyafeti sundu

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Grup Şuşa Azerbaycan'ın zengin müzik geleneğinden seçkiler seslendirdi. 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, kentteki müzikseverlerin yoğun ilgisini çekti ve dinleyiciler farklı ezgilerle buluştu.

etkinlikte çalınan ezgiler:

Klasik ve halk ezgilerinden oluşan repertuar, Azerbaycan müziğinin ritim ve makam zenginliğini yansıttı. Konser boyunca vurgu, ortak kültürel kökenlere ve duygusal paylaşıma yapıldı; aynı melodiler üzerinden kurulan bağlar programın ana temasını oluşturdu.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağların ortak tarih ve kültürel değerlerden beslendiğini vurguladı. Çetinkaya, aynı ezgilerde buluşmanın ve ortak duyguları paylaşmanın kardeşliği daha anlamlı kıldığını belirterek, Azerbaycan müziğini Karabüklülerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Program, kültürler arası diyaloğun örneği olarak değerlendirildi; konser sonrası dinleyiciler arasında karşılıklı kültürel takdirin arttığı gözlemlendi.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GRUP ŞUŞA KONSERİNDE, AZERBAYCAN'IN GELENEKSEL MÜZİĞİ KARABÜKLÜLERLE BULUŞTU.