Dolar 49,5406 +0,06%
Euro 55,6428 -0,01%
Bist 11.593,17 -1,10%
Altın Gram 6.674,01 +0,22%
EUR/USD 1,1226 -0,16%
Brent Petrol 108,46 -1,27%
--°

Kardeşlik notaları Karabük sahnesinde yankılandı

Grup Şuşa'nın Karabük konserinde Azerbaycan'ın geleneksel ezgileri 100. Yıl Kültür Merkezi'nde seslendirildi; etkinlik iki ülke arasındaki kardeşliği öne çıkardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kardeşlik notaları Karabük sahnesinde yankılandı

Grup Şuşa Karabük'te müzik ziyafeti sundu

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Grup Şuşa Azerbaycan'ın zengin müzik geleneğinden seçkiler seslendirdi. 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, kentteki müzikseverlerin yoğun ilgisini çekti ve dinleyiciler farklı ezgilerle buluştu.

etkinlikte çalınan ezgiler:

Klasik ve halk ezgilerinden oluşan repertuar, Azerbaycan müziğinin ritim ve makam zenginliğini yansıttı. Konser boyunca vurgu, ortak kültürel kökenlere ve duygusal paylaşıma yapıldı; aynı melodiler üzerinden kurulan bağlar programın ana temasını oluşturdu.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağların ortak tarih ve kültürel değerlerden beslendiğini vurguladı. Çetinkaya, aynı ezgilerde buluşmanın ve ortak duyguları paylaşmanın kardeşliği daha anlamlı kıldığını belirterek, Azerbaycan müziğini Karabüklülerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Program, kültürler arası diyaloğun örneği olarak değerlendirildi; konser sonrası dinleyiciler arasında karşılıklı kültürel takdirin arttığı gözlemlendi.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GRUP ŞUŞA KONSERİNDE, AZERBAYCAN&#039;IN GELENEKSEL MÜZİĞİ...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GRUP ŞUŞA KONSERİNDE, AZERBAYCAN'IN GELENEKSEL MÜZİĞİ KARABÜKLÜLERLE BULUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mahallenin sesi: Çermik'te muhtarlar günü kutlandı
images

Bursa'da toplu taşımada hijyen seferberliği: mevsim geçişine yönelik yoğun temiz...
images

Emekliliğin ardından aranan eğitimci Ruhi Akpınar Oltu'da toprağa verildi
images

İnegöl’de pilav günü sonrası 183 kişinin rahatsızlanması üzerine muhtar özür dil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu

Genç sinemacılar Fırat’ta buluştu: 3. kısa film festivali başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor