Gece ve engebede sınanan ekipler: Eskişehir'de arama kurtarma tatbikatı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Kent Ormanı'nda ortak bir tatbikat gerçekleştirerek zorlu arazi ve gece şartlarında operasyonel yeterliliklerini test etti. Çalışma, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında planlı ve sahada uygulamalı olarak yürütüldü.

Tatbikatın uygulamaları:

16 Ekim Cuma akşamı yapılan tatbikatta ekipler 3 farklı senaryo üzerinden çalıştı. Senaryolar, arama esnasında iz ve emare tespiti yapılması ve bu tespitler doğrultusunda hareket edilmesi; tespit edilen yaralıların engebeli araziden güvenli şekilde tahliyesi ve taşınması prosedürlerinin birebir uygulanmasını içeriyordu. Ekipler gerçekçi koşullar altında haberleşme, rota belirleme ve taşınma tekniklerini sahada test etti.

Ekipler arası koordinasyon ve kapasite artışı:

Ortak tatbikatın amaçları arasında ekipler arası sevk, idare ve koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesi yer aldı. Yapılan pratikler sayesinde hem müdahale süresinin kısaltılması hem de operasyonların daha güvenli ve etkin yürütülmesi hedeflendi. Katılımcılar, gece ve engebeli arazi şartlarında sahadaki uygulamaların koordinasyon ve karar mekanizmalarını geliştirdiğini belirtti.

ESKİŞEHİR’DE FAALİYET GÖSTEREN DORLİON ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ (DAK) İLE ODUNPAZARI BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (OBAK), KENT ORMANI’NDA DÜZENLEDİKLERİ ORTAK TATBİKATLA ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA KAYIP ARAMA VE YARALI TAŞIMA PROSEDÜRLERİNİ BAŞARIYLA UYGULADI.