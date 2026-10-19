Erzurum'da medya aktörleri güçlerini birleştirdi

ermed ve dagc bir araya geldi

Erzurum Yeni Medya Derneği yönetimi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir araya gelerek kentteki medya aktörleri arasındaki iş birliğini güçlendirme kararı aldı. Ziyarette dijital dönüşüm, akademik çalışmalar ve ortak proje fırsatları ele alındı.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli başkanlığındaki heyette, Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal ile yönetim kurulu üyeleri Yaşar Özen, Harun Yuladur ve Suat Kantarcı yer aldı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve İHA Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları da görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede özellikle geleneksel medya ile yeni medyanın değişen yapısı, dijitalleşmenin gazeteciliğe etkileri, mesleki gelişim ve eğitim faaliyetleri konuşuldu. Taraflar, akademik kurumlarla medya kuruluşları arasında daha yakın bir iletişim kurmanın gerekliliğinde ortaklaştı.

ortak projeler ve somut hedefler:

Taraflar, akademi ve saha arasında köprü kuracak projeler, mesleki eğitim atölyeleri ve ortak araştırma çalışmaları üzerinde istişare etti. Ziyarette öne çıkan hedefler arasında medya çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlenmesi ve dijital dönüşüme uyum sağlayacak iş birliklerinin geliştirilmesi yer aldı.

Gamze İspirli görüşmenin önemine vurgu yaparak akademik ve mesleki süreçlerin birlikte ele alınmasının gerekliliğini şu sözlerle ifade etti: Akademi ile medya sektörünü bir araya getirecek, mesleki gelişimi destekleyecek ve Erzurum basınına katkı sunacak ortak çalışmalara önem veriyoruz. Basın meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, kentteki medya yapısına da önemli katkılar sağlayacaktır.

Ayhan Türkez ise medya kuruluşları ve meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti ve ortak çalışmaların Erzurum basınına yeni bir dinamizm kazandıracağını belirtti. Nihat Kılıçoğulları da geleneksel gazetecilik deneyimi ile yeni medya imkânlarının birlikte değerlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Toplantının sonunda ERMED ile DAGC arasında iletişimin güçlendirilmesi ve belirlenen alanlarda somut adımlar atılması konusunda görüş birliğine varıldı. Taraflar, önümüzdeki dönemde ortak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

ERZURUM YENİ MEDYA DERNEĞİ (ERMED) YÖNETİMİ, DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI VE İHLAS HABER AJANSI BÖLGE MÜDÜRÜ AYHAN TÜRKEZ’İ ZİYARET ETTİ.